טרגדיה בבנגלדש שם עשרות אנשים נהרגו כאשר שרפה פרצה בכלי שיט מסחרי. קצין משטרה מקומי ציין בשיחה עם כתבים כי האסון ארע ביום שישי, בסביבות השעה 03:00, במעבורת שעשתה את דרכה בנהר סוגאנדהה, כ-200 ק"מ דרומית לדאקה, בירת בנגלדש.

על פי ההערכות, השרפה פרצה בחדר המנועים והתפשטה במהירות אדירה ברחבי המעבורת. כ-100 בני אדם נפצעו ויותר מ-30 בני אדם נהרגו מתוך 500 הנוסעים שהיו על כלי השיט. מוינול איסלאם, מפקד תחנת המשטרה המקומית, התייחס לטרגדיה ואמר שכוחות הצלה עדיין פועלים באזור בתקווה לאתר נעדרים.

32 dead in #Bangladesh ferry fire, 100 others injured. boat caught fire in a river in Jhalokati state in Bangladesh, about 200 kilometers south of #Dhaka pic.twitter.com/zqtkfa5AnA

Dozens of people have died in Bangladesh after a deadly fire swept through a ferry in the southern district of Jhalokati.



