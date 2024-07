הרשתות החברתיות במיאנמר עדיין סוערות לאחר האירוע הטרגי שאירע המדינה, ובו מותה הלא צפוי של כוכבת טיקטוק צעירה. מו סה נאי בת ה-14 מצאה את מותה במהלך טיול באזור העיירה פאונג, המפורסמת בזכות המפלים השוצפים שלה.

סה נאי - כוכבת רשת עם כ-150 אלף עוקבים - הגיעה לפאונג יחד עם חברתה הטובה ב-22 ביולי. היא טיפסה אל אחד הסלעים הגבוהים והחלקלקים כדי לעשות סלפי ולמרבה הצער, החליקה ונפלה כמה עשרות מטרים למטה.

גורמים המעורים בפרטי המקרה סיפרו שבת ה-14 שרדה את הנפילה וניסתה להשתחרר בעצמה מהסלעים. אולם, המים שזרמו מהמפל כיסו את פניה והיא בסופו של דבר טבעה. חברתה נפצעה גם היא במהלך התקרית ומצבה הוגדר קל. כוחות ההצלה הגיעו לזירת התאונה רק ביום שלמחרת ומצאו את בת ה-14 תקועה בין שני הסלעים. בתום מבצע החילוץ המורכב, גופתה פונתה לבית חולים מקומי.

המפלים בעיירה פאונג הפכו בשנים האחרונות ליעד פופולרי מאוד, עם עשרות אלפי מטיילים שפוקדים את האזור במהלך הקיץ. בעוד שרוב הביקורים במפלים עוברים בשלום, סה נאי וחברתה הן לא הראשונות שנקלעות לתאונות כאלו קטלניות. בשנת 2019, שתי נערות בנות 19 מתו בנסיבות דומות במפלים שממוקמים לא רחוק משם.