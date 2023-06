אספקת החמצן של צוות הצוללת Titan צפויה להיגמר בשעה 14:08 (שעון ישראל), כך לפי ההערכות של משמר החופים האמריקאי. צוותי חיפוש וחילוץ מארה"ב, קנדה וצרפת ממשיכים לסרוק את האזור בחיפוש אחר כלי השיט של חברת OceanGate – שאבד בזמן שצלל אל שרידי הטיטאניק ביום ראשון. בימים האחרונים דווח שכוחות צבאיים שנפרסו באזור הצליחו לקלוט קולות של דפיקות מן המעמקים בהפרשי זמן של חצי שעה. מאז עלתה סברה שאלו אנשי הצוות של Titan שמנסים לכוון את אליהם את צוותי החילוץ.

קפטן דון וולש, מפקד צוללת לשעבר בחיל הים האמריקאי ואחד האנשים הראשונים שצללו אל תהום צ'לנג'ר (הנקודה הימית הידועה הנמוכה ביותר בעולם) בשנת 1960, הגיב להתפתחויות בשיחה עם חברת החדשות NewsNation ואמר שלמרות שנשמעו דפיקות מהמצולות, הוא לא אופטימי.

"העובדה שהתחילו לשמוע דפיקות מהמים לא משנה דבר, לצערי", אמר וולש והוסיף שעד עכשיו לא מבין למה רק לאחרונה התחילו לשמוע את הדפיקות. הקצין לשעבר ציין שבמשימות צלילה מהסוג הזה אנשי הצוות נדרשים ליצור קשר עם ספינת הסיוע כל 15 דקות או 30 דקות. לדברי וולש, בהיעדר יכולת ליצור קשר עם ספינת הסיוע, הם היו אמורים לדפוק על דופן הצוללת מהרגע הראשון שמשהו השתבש. כמו כן, הוא הוסיף שגם במידה ויימצאו את הצוללת, משימת החילוץ לא כל כך פשוטה כפי שנדמה.

"מדובר במשימה מורכבת מאוד. חיל הים האמריקאי מעולם לא ביצע פעולת חילוץ בעומק כזה", אמר ל-NewsNation. "היה פעם ניסיון להרים מקרקעית הים צוללת סובייטית שטבעה בעומק של 4.8 ק"מ, אבל הם נערכו לזה במיוחד. הם בנו ספינה מיוחדת למשימה ותכננו אותה במשך שנים. אין צוות ייעודי, כמו במכבי אש, שמסוגל להגיע מיד לזירה ולחלץ את הצוללת".

במסגרת משימת החילוץ של הצוללת הזעירה, הממשלה הצרפתית שלחה לאזור את Victor 6000 – צוללת רובוטית עם זרוע מכנית שמסוגלת לצלול לעומק של יותר מ-6 ק"מ מתחת לפני הים. למרות זאת, כוחות באזור סרקו כבר שטח של יותר מ-26 אלף קמ"ר (יותר ממדינת ישראל) ועדיין לא מצאו את הצוללת או את מקור הדפיקות.

נכון לעכשיו עדיין לא ברור למה אבד הקשר עם Titan. בהיעדר תשובות, עלתה סברה לפיה הצוללת קרסה אל תוך עצמה תחת הלחץ האטמוספרי במעמקים או נתקעה מתחת לשרידים של הטיטאניק. קפטן דיוויד מארקט, מפקד לשעבר של צוללת גרעינית, העריך בתחילת השבוע שסיכויי ההישרדות של אנשי הצוות הם 1 ל-100.