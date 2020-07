אם אתם לא מכירים את ברונו הדוב - הגי הזמן שתכירו. ברונו נצפה לראשונה בתחילת חודש יוני באזור מדינת וויסקונסין, אך מאז עבר יותר מ-640 קילומטרים ברגל, וביקר במדינות אילינוי, איווה ומיזורי, ואת כל המסע הארוך הזה הוא עושה כדי למצוא בת זוג.

למעשה, בסוף החודש שעבר, יותר מ-300 אנשים התאספו במחוז הנדרסון שבאילינוי כדי לצפות בו, לעודד אותו, לעקוב אחריו ובמקרים מסוימים גם להטריד אותו, מה שהדאיג לא מעט פקחים ברשויות שמורות הטבע. ״אנחנו רוצים לשמור על שלומם וביטחונם של האנשים והחיות כאחד״, נמסר מכוחות המשטרה באילינוי, ״ואם נמשיך לראות סיטואציות כמו אלה, המשטרה תתחיל לחלק דו״חות ולעצור אנשים״.

גם הרשות להגנת הטבע בארה״ב עוקבת אחר מסעו של ברונו ועובדת עם הרשויות המקומיות בכל מדינה שאליה הוא מגיע כדי להבטיח שהוא חוצה כבישים סואנים מבלי לסכן את הנהגים או את עצמו. בתחילת השבוע הוא אף נצפה באזור מחוז סיינט צ׳רלס במיזורי, לאחר שחצה את נהר המיסיסיפי בכוחות עצמו בשבוע שעבר.

Looking for LOVE! Bruno the Bear is now a social media star after traveling over 400 miles looking for a mate. He's been through Wisconsin, Iowa, Illinois and Missouri! pic.twitter.com/wZkOJvn6sc