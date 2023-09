ג'יל דנדו הייתה אחת מנשות התקשורת המצליחות ביותר בבריטניה – עד שהיא נרצחה בדם קר מחוץ לביתה: ג'יל וונדי דנדו נולדה בסאמרסט, דרום-מזרח אנגליה, בחורף של 1961 וגדלה בבית בפטיסטי אדוק. עם סיום לימודי התיכון שלה, היא התקבלה לאוניברסיטה המטרופוליטנית בקארדיף ושם למדה עיתונות ותקשורת. עד מהרה, היא התקבלה לעבודה בתור כתבת שטח בעיתון השבועי Weston Mercury, שם עבדו אביה ואחיה. בשנת 1985 היא התקדמה לתפקיד מגישה בתחנת הרדיו BBC Radio Devon. אחרי 3 שנים בתפקיד, היא הפכה למגישת חדשות בערוץ הטלוויזיה BBC News, שם היא עבדה עד אמצע שנות ה-90.

ב-1997 דנדו זכתה בתואר "אשת התקשורת של השנה" והייתה אחת הנשים המוכרות ביותר בממלכה. באותה תקופה היא הנחתה את תוכנית התחקירים Crimewatch – הגרסה הבריטית של "בשידור חוקר" – בערוץ הטלוויזיה BBC One ובשיא הקריירה שלה, אף תוארה בתור "הנסיכה דיאנה של עולם הטלוויזיה". אז קרתה הטרגדיה.

