חוקרים הצליחו לגלות מה עלה בגורלו של מטוס קל שנעלם לפני יותר מ-50 שנה עם חמשת נוסעיו והטייס. החוקר התת ימי גארי קוזאק, יחד עם צוות בפיקודו, השתמשו לפני כחודש בצוללת רובוטית שמופעלת מרחוק ולהפתעתם מצאו את שברי מטוס סמוך לג'וניפר איילנד, מדינת ורמונט, ארצות הברית.

השנה הייתה 1971 כשכלי הטיס הפרטי אבד יחד עם הטייס ג'ורג' ניקיטה ושאר הנוסעים: דונלד מאיירס, פרנק ויילדר, ריצ'רד קירבי ווינדזור ורוברט רנסום ווילאמס ה-3. לאורך השנים, יצאו לדרך לפחות 17 מבצעי חיפוש נרחבים בתקווה לאתר את המטוס, אך אף אחד מהם לא צלח – עד עכשיו.

ההריסות התגלו בעומק של כ-60 מטרים מתחת לפני המים. קוזאק התייחס לממצאים בקרקעית האגם ואמר: "אנחנו בטוחים ב-99 אחוזים שזהו המטוס שנעלם ב-1971". לדבריו, להריסות שנמצאו יש את אותו צבע כמו למטוס האבוד, שהתגלה באגם הסמוך למקום שבו מגדל הפיקוח עקב אחריו. משפחות הנוסעים עודכנו על גילוי המטוס.

Wreckage of private jet carrying 5 men found 200 feet underwater in Lake Champlain 53 years after it vanished https://t.co/dW7nYwn7R6 pic.twitter.com/0A00jDT3Qg