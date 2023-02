ארכיאולוג אוסטרלי נחטף על ידי כנופיית חמושים במרכז פפואה גינאה החדשה. התקרית ארעה במחוז הרמה המערבי, שם הארכיאולוג ניהל את חפירות ומחקר על התרבות העתיקה של תושבי האזור. פרטי זהותו טרם פורסמו בכלי התקשורת באוסטרליה מחשש שהחוטפים יפגעו בו, אך דווח שהוא תושב מדינת קווינסלנד בשנות ה-50 לחייו.

הארכיאולוג האוסטרלי נחטף ביום ראשון יחד עם שלושה סטודנטים מאוניברסיטה מקומית בפפואה גינאה החדשה. החמושים דורשים 3.5 מיליון קינה (קרוב למיליון דולר) עבור שחרורם של בני הערובה. סאלי לויד, מתנדבת בארגון שמסייע בפיתוח תשתיות באזור, סיפרה שהארכיאולוג ניסה לשכנע את החוטפים להנמיך את מחיר הכופר, אך ללא הועיל.

#NSTworld An Australian archaeologist and several others have been #kidnapped for ransom in Papua New Guinea, the country's prime minister said, warning the armed captors "there is no place to hide."https://t.co/STLNm2rJCj#crime #Kidnapping #ransom #PNG