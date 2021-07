2 בדצמבר, 2010. השעה הייתה בערך 18:00 כשאנתוני המפל בן ה-43 נכנס לדירתו בקומה ה-12 בבניין היוקרה "בלנקיאה" במלבורן, אוסטרליה. הדלת לדירה לא הייתה נעולה, אבל זה לא ממש היה יוצא דופן בשעה הזאת – שכן חברתו, פיבי הנדסג'וק, הייתה אמורה להיות בבית באותו זמן. למרות זאת, לא היה כל סימן לבת ה-24.

המפל מצא במטבח את התיק של פיבי ובו כמה מחפציה האישיים, כולל הארנק שלה, צרור מפתחות ומטען לטלפון הנייד. מחליק השיער שלה הונח ליד התיק ועדיין היה מחובר לחשמל. נרות דקורטיבים דלקו ברחבי הדירה. בחדר השינה שלהם היו מפוזרים פתקי הדבקה עם שרבוטים שונים. על מיטתם הזוגית, המפל מצא תמונות של בני הזוג מפוזרות על הכיסוי. לבסוף, הוא מצא על רצפת הסלון שברי זכוכיות של כוס שהתנפצה ועל שולחן המחשב אפשר היה לראות כתמי דם זעירים. אף על פי כן, כל הממצאים הביזאריים בדירה לא הדאיגו את המפל, שהעיד מאוחר יותר שפיבי נהגה להתנהג כך כשהייתה שיכורה – ולטענתו, היא הייתה שיכורה המון באותה תקופה. המפל סבר שחברתו פשוט יצאה מהבית לסידורים ותשוב תוך כמה דקות. כמעט שעה חלפה בלי שום סימן לפיבי ורק אז, המפל החליט להתקשר לאביה.

כמה דקות אחרי שהמפל ניתק את הטלפון, בסביבות השעה 19:00, אחת מפקידי הקבלה של הבניין ירדה במעלית לקומת המרתף בשביל להביא מטאטא ללובי. היא ניסתה להיכנס אל חדר הדחסנית, אבל הדלת לא זזה. כאילו משהו חסם אותה מבפנים. זועמת, הפקידה נתנה לדלת דחיפה חזקה עם הכתף ופתחה אותה, רק כדי לראות גופה מרוטשת של אישה שרועה בתוך שלולית דם של עצמה – האישה התבררה להיות פיבי הנדסג'וק.

צוות פראמדיקים קבע את מותה של פיבי במקום, לפני שחוקרי מז"פ הוזעקו למקום בשביל לחקור את הזירה. שובל של דם שהגיע מפתח פיר הזבל עד לנקודה שבה נמצאה גופתה הוביל אותם למסקנה שהקורבן ככל הנראה שרדה את הנפילה דרך התעלה. בדרכה למטה, פיבי פגעה עם רגלה הימנית בדופן של הדחסנית, מה שהותיר אותה עם חתכים עמוקים ודימום בלתי נשלט. היא זחלה עד שהגיעה אל דלת החדר, שם היא בסופו של דבר איבדה את הכרתה ודיממה למוות על הרצפה המטונפת.

מומחים לרפואה משפטית שבדקו את הגופה אבחנו שורה של חתכים ושטפי דם שעל פי ההערכות, נגרמו מהפגיעה של גופה בדפנות הפנימיות של פיר הזבל. כמו כן, הם קבעו שעוצמת הפגיעה שלה ברצפה הייתה חזקה כל כך, שגופה הצטמק ביותר מ-9 ס"מ. מעבר לזה, הם מצאו חתך בחלק הימני של הלסת שלה, מכה קהה באזור השמאלי של הגולגולת שלה וחבלות בכפות הידיים והאמות – כל אלו סימנים שהעידו על כך שהקורבן נפלה דרך פיר הזבל עם הראש כלפי מטה.

בדיקות דם שבוצעו לגופה אחרי מותה חשפו שהיא הייתה שתויה לפני מותה. למעשה, כמות האלכוהול בדם שלה הייתה פי 3 מהכמות המותרת לנהיגה בחוק. כמו כן, הם מצאו במחזור הדם שלה שרידים של סם שינה מסוג אמביאן (Ambien) – שבהוראות היצרן שלו מזהירים בפירוש שלא לערבב אותו עם שתייה חריפה או סמים.

במסדרון של הקומה ה-12, חוקרים מצאו עקבות מלוכלכות בסמוך לדירה של פיבי ואנתוני. בתוך הנכס, נמצאו שתי כוסות ריקות שהכילו שתייה חריפה כלשהי, כנראה וודקה. חדר הזבל הקומתי היה ריק לחלוטין, למעט הדלת שהובילה אל הפיר. הדלת נפתחה אל תוך החדר ונבנתה עם ציר קפיצי שנועד למנוע ממנה להישאר פתוחה. על הידית עצמה לא התגלו טביעות אצבעות, לא של פיבי ולא של אף אחד אחר.

בדיקה ראשונית של מצלמות האבטחה חשפה שהפעם האחרונה שפיבי צולמה בבניין הייתה בשעה 11:44 בבוקר, כשהיא נכנסה ללובי המעליות דרך החניון. בדיקה נוספת העלתה שפועל בניין שהיה במקום לצורך עבודות תחזוקה עלה איתה במעלית לקומה ה-12. אותו פועל זומן מאוחר יותר לחקירה ובה טען שלא ירד איתה באותה קומה. חוקרים לא הצליחו למצוא שום ראיות שיפריכו את גרסתו ועל כן, הם נאלצו לשחרר אותו לדרכו.

בהיעדר סימן מובהק לזדון, הסברה הרווחת של החוקרים בתחילת החקירה הייתה שמותה הטרגי של פיבי היה תוצאה של תאונה. הפתולוג פיטר ווייט, אחד המומחים שניתח את גופתה, סבר שפיבי הייתה שתויה ותחת השפעת סם השינה באותו ערב גורלי. בשלב מסוים, היא שברה בטעות את אחת מכוסות השתייה החריפה שלה ובזמן שניסתה לנקות את השברים, נחתכה בכף ידה – מה שמסביר את טיפות הדם באזור המחשב שלה. בסופו של דבר, היא ניגשה אל פיר הזבל הקומתי בשביל לזרוק את השקית עם חלק משברי הזכוכיות, שם היא איבדה את שווי המשקל שלה ונפלה פנימה בשוגג. אף על פי כן, שורה של כשלים בחקירת התקרית הטילו מאז צל כבד על כל הפרשה.

בשנים שלאחר התפוצצות הפרשה, בני משפחתה של הקורבן היו ביקורתיים מאוד בנוגע לסברה לפיה פיבי נפלה בשוגג דרך פיר הזבל. למעשה, סבה אפילו ערך בדיקה עצמאית ובעזרת אישה שמידותיה היו זהות לאלו של נכדתו, הגיע למסקנה שבשביל להיכנס לפיר הזבל פיבי הייתה צריכה להיות עם רגליה כלפי מטה. למעשה, הדרך היחידה שלה ליפול דרך התעלה עם ראשה כלפי מטה היא רק אם מישהו זרק אותה פנימה.

בשעות שאחרי מותה של פיבי, חוקרי מז"פ ערכו בדיקות לדלת של הפיר אך לא מצאו תביעות אצבעות – לא של הקורבן ולא של אף אחד אחר. גורם המעורה בפרטי הפרשה סיפר שזה היה כאילו מישהו ניקה את הדלת ביסודיות לפני שהם הגיעו. למרות זאת, אף חוקר לא בדק את העניין לעומק. עוד פרטים שלא נבדקו על ידי החוקרים היו כוסות השתייה החריפה שנמצאו בדירה והעקבות שהתגלו במסדרון של הקומה ה-12. האם פיבי אירחה מישהו בדירתה לפני מותה? אולי אורח בלתי רצוי? עד היום לא ברור.

עוד כשל חקירתי שהתגלה מאוחר יותר הייתה העובדה שבלשים בחנו רק חלק ממצלמות האבטחה של הבניין באותו יום. בהנהלת הבניין הביעו כוונה לשתף פעולה באופן מלא עם החקירה ואף לשלוח את יתר הסרטונים שנשמרו בשרת ב-2 בדצמבר. למרות זאת, התיעוד מעולם לא נשלח למשטרה.

עוד התגלה שהטלפון הנייד של פיבי נעלם באורח מסתורי. לטענתו של אנתוני, היא מסרה אותו לתיקון זמן קצר לפני מותה וקיבלה במקומו טלפון חלופי – אותו היא איבדה. בדיקת השיחות נכנסות של הטלפון החלופי חשפה שאנתוני התקשר אליה כמה פעמים במהלך אותו יום ואחת השיחות אפילו נכנסה וארכה כ-13 שניות. למרות זאת, בן ה-43 אמר שהוא לא זוכר שיחה כזאת. חלפו 4 חודשים מאז התפוצצות הפרשה ורק אז, חוקרים לקחו את הטלפון הנייד של אנתוני ומחשבו האישי לצורך בדיקה. בזמן הזה, הם לא מצאו דבר במכשירים.

חוקרי המשטרה קבעו בסופו של דבר שסיבת מותה של פיבי הייתה תאונה, ככל הנראה כתוצאה מערבוב של אלכוהול ותרופות השינה שלה. הסברה הסופית שלהם הייתה שפיבי נפלה אל תוך פיר הזבל בזמן שהייתה סהרורית (אחת מתופעות הלוואי השכיחות של אמביאן). בזאת, הם חתמו את תיק החקירה באורח שנוי במחלוקת.

אנתוני העיד מאז שבחודשים האחרונים לחייה, פיבי צרכה כמויות גבוהות של אלכוהול. הוא אפילו הגדיר את הרגלי השתייה שלה בתור "השד האכזרי ביותר בחייה". שישה שבועות לפני מותה, הריבים ביניהם הובילו אותה לעזוב את דירתם ארבע פעמים. למרות זאת, היא חזרה כל פעם מחדש אחרי שבן זוגה התחנן בפניה שתסלח לו.

חוקרים שהגיעו לבניין ה"בלנקיאה" ביום שבו נמצאה גופתה של פיבי העידו מאוחר יותר שהתנהגותו של אנתוני הייתה משונה מאוד. לטענתם, בהתחלה הוא לא הותיר רושם שמותה הפריע לו בשום צורה ולפתע, מצב רוחו השתנה באופן פתאומי. רגע אחד הוא הפגין ניכור מוחלט לכל הסיטואציה ורגע אחר, הוא משך באפו והעמיד פנים שהוא בוכה.

