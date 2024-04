"למה שמישהו יעשה דבר כזה לבת היפהפייה שלי?": פרשת היעלמותה של שאדה קרלינה רובינסון בת ה-19 קיבלה תפנית מזוויעה, לאחר שרשויות החוק החלו למצוא את חלקי גופתה מפוזרים בעיר מילווקי, צפון-מזרח ארה"ב. בעקבות התגלית המזוויעה, המשטרה עצרה את החשוד העיקרי במעשה: מקסוול אנדרסון בן ה-33.

אנדרסון הואשם ביום שישי האחרון ברצח מדרגה ראשונה, ביתור גופה והצתה. לפי ההערכות, החשוד רצח את רובינסון ב-1 באפריל – יום שני לפני שבועיים – אחרי שיצא איתה לדייט במסעדת פירות ים במילווקי. עמיתיה לעבודה של בת ה-19 דיווחו על היעלמותה ביום למחרת, אחרי שהיא לא הופיעה למשמרת. שוטרים הגיעו לבדוק מה שלומה בדירתה, אך לא הייתה תשובה. יממה לאחר מכן – ב-3 באפריל – מכוניתה של רובינסון נמצאה שרופה בשכונה בצפון העיר.

גורמים המעורים בפרטי החקירה סיפרו שבתוך המכונית נמצאו הבגדים שרובינסון יצאה איתם לדייט עם אנדרסון. מאוחר יותר באותו יום, עובר אורח מצא בפארק סמוך לימת מישיגן רגל של בן אדם. בדיקת דנ"א אישרה שזו הרגל בת ה-19. בעקבות התגלית המזוויעה, שרידי בשר נוספים – כולל כף רגל – התגלו סמוך לזירה שבה מצאו את מכוניתה השרופה של הקורבן.

אנדרסון נעצר לאחר שעדי ראייה אישרו שראו אותו בדייט עם רובינסון. כמו כן, השניים תועדו במצלמת אבטחה שהותקנה באזור המסעדה. חוקרים איכנו את מכשיר הטלפון הנייד של בת ה-19 בביתו של אנדרסון בסביבות השעה 21:00, ב-1 באפריל. אחרי השעה חצות של אותו יום, הם איכנו את המכשיר בכמה אזורים נוספים ברחבי העיר מילווקי, לפני שהוא כבה לקראת השעה 04:30 לפנות בבוקר – סמוך לזירה שבה מצאו את הרגל. המשטרה ממשיכה בינתיים לחפש חלקי גופה נוספים.

