"היא נגעה בעולם": גופה העונה לתיאור של הבלוגרית האמריקנית גבי פטיטו, שנעדרת מאז 1 בספטמבר, אותרה ביער בוויומינג, שם נערכו החיפושים - כך אישר הלילה (בין ראשון לשני) ה-FBI. "עדיין אין זיהוי רשמי של הגופה", הוסיפו. ארוסה של פטיטו, בריאן לאונדרי, שסומן כחשוד אפשרי להיעלמותה עדיין נעדר.

"הגופה התגלתה באזור נידח ביער הלאומי ברידג'ר-טטון, סמוך למחנה המפוזר של ספריי קריק, שם כיוונו גורמי אכיפת החוק את חיפושם", אמר דובר ה-FBI, צ'ארלס ג'ונס, במסיבת עיתונאים. "הזיהוי הפלילי המלא לא הושלם כדי לאשר במאת האחוזים שמצאנו אותה, אך המשפחה קיבלה הודעה על הגילוי הזה".

המקום שבו אותרה הגופה ממוקם לא רחוק מהמקום שבו צילמו שני בלוגרי תיירות את הטנדר של בני הזוג לאורך דרך עפר ליד ספריי קריק ב-27 באוגוסט. בני משפחתה של פטיטו דיווחה עליה כנעדרת ב-11 בספטמבר, 10 ימים לאחר שהארוס שלה חזר הביתה מטיול ארוך של כמה חודשים בוואן בלעדיה.

אביה של פטיטו, ג'וזף, פרסם תצלום של בתו בטוויטר בעקבות מסיבת העיתונאים של ה-FBI. בתמונה נראית גבי בין שתי כנפיים מצוירות ואביה הוסיף: "היא נגעה בעולם".

ארוסה של פטיטו נחשב לחשוד מרכזי בתיק, אך הוא נעלם מבית משפחתו בפלורידה ביום שלישי שעבר ועד כה לא הרשויות לא הצליחו למצוא אותו. לפני שנעלם, סירב לאונדרי לדבר עם חוקרים והשאיר אותם לשוחח עם עורך דין.

מהמשטרה המקומית נמסר כי נודע להם רק ממשפחתו של לאונדרי כי הוא נעדר במשך שלושה ימים. מאז הם סרקו עבורו שמורת שממה של כ-10 אלף דונם, אך ללא הצלחה. "עצוב ושבור הלב לגלות שגבי נמצאה מת", כתבה משטרת נורת' פורט שבפלורידה בטוויטר. "המיקוד שלנו מההתחלה, יחד עם ה-FBI ושותפים נוספים, היה להביא אותה הביתה. נמשיך לעבוד עם ה-FBI בחיפוש אחר התשובות".

פטיטו ולאונדרי עזבו ביוני את מדינת מולדתה ניו יורק, ופנו מערבה בטנדר עם תוכניות לבקר בפארקים הלאומיים בדרך תוך שהם מתעדים את הטיול ברשתות החברתיות. היא פרסמה את התמונה האחרונה שלה ב-25 באוגוסט. משפחתה מאמינה שפנתה לפארק הלאומי גרנד טטון בוויומינג, שם גם אותרה הגופה.

"He doesn't really believe I could do any of it" - Gabby Petito on her bf after explaining she has been working really hard to build a website and blog. Brian Laundrie, you're a fraud and everything will come to light. #GabbyPetito #brianlaundrie pic.twitter.com/6fTDvuhfvT