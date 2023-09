מי לא מכיר את הסצנה המפורסמת מהסרט "טיטניק", בו ג'ק (בגילומו של לאונרדו דיקפריו) מקריב את חייו למען אהובתו. ובכן, מתברר שהסרט לא כל כך רחוק מהמציאות. לאחרונה עלה לכותרות סיפורו של גו'זף פיליפ למרסייר לארוש – האיש השחור היחיד שהיה על הספינה המפוארת – שמת לאחר שווידא שכל בני משפחתו, כולל אשתו ההרה, נמצאים על אחת מסירות ההצלה היחידות שנשארו על האונייה הטובעת. הוא הבטיח להם שיראה אותם בקרוב.

לארוש, יליד האיטי, נולד ב-1887. בגיל 15 הוא נסע לצרפת ללמוד הנדסה. לאחר התואר התחתן עם ג'ולייט לפרא, אישה צרפתייה לבנה. הם התחתנו ובמשך כל חייהם נאבקו בגזענות שהשתוללה באותה התקופה. בגלל מוצאו, התקשה לארוש למצוא עבודה והשניים החליטו לחזור להאיטי, שם דודו – שהיה מקושר לנשיא – הבטיח לו עבודה כפרופסור למתמטיקה.

Joseph Philippe Lemercier Laroche was a Haitian engineer. He was one of only three passengers of known African ancestry (the other two being his children) on the ill-fated voyage of RMS Titanic pic.twitter.com/xb5LP0a2ec