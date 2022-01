איל קנאביס ממדינת יוטה, מערב ארה"ב, נעצר על ידי רשויות האכיפה אחרי שהתברר כי הוא חטף אישה ועינה אותה באכזריות במשך שבועות. רמון מרסיו מרטינז בן ה-39 הובא למעצר בחשד לשורת עברות, כולל חטיפה בנסיבות מחמירות ותקיפה בנסיבות מחמירות.

כוחות המשטרה בעיר סולט לייק סיטי עצרו את החשוד ב-29 בדצמבר בעקבות דיווח של תושבת האזור. על פי דו"ח המעצר, הקורבן הצליחה ליצור קשר עם חברתה, הודיעה לה שהיא מוחזקת בניגוד לרצונה והביעה חשש לחייה.

מרטינז נעצר בסמוך לביתו בשעות הערב. שוטרים שהיו במקום מצאו את הקורבן בביתו תוך זמן קצר, שם היא סיפרה להם שהותקפה 6 פעמים רק ביממה האחרונה. היא פונתה משם לבית חולים באזור כשהיא סובלת משטפי דם באזור הפנים שלה.

Utah 'millionaire' allegedly kidnapped, tortured woman in his home for weeks https://t.co/tImXZGO8o8 pic.twitter.com/2K3Al3Ap0r