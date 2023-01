יותר מתריסר אנשים נפצעו בניסוי מדעי שהסתבך במזרח ספרד – והכל קרה מול המצלמות. התקרית ארעה ביום שישי האחרון בבית התרבות בעיר ז'ירונה, קטלוניה, כ-100 ק"מ צפונית לברצלונה, שם מורה מקומי והעוזר שלו ערכו ניסוי עם חנקן נוזלי.

בתיעוד אפשר לראות את דני חמינז, האיש שאחראי לניסוי, והעוזר שלו שופכים חנקן נוזלי לתוך חבית ואז מניחים עליה חבית עם חומר אחר. השניים אז מתחילים ספירה לאחור שבסופה הם מערבבים בין שני החומרים. לא ברור מה הייתה אמורה להיות התוצאה – אולי החבית הייתה אמורה לעוף באוויר – אבל בסופו של דבר הערבוב גרם לפיצוץ ולחומרים הכימיים להתפזר לכל עבר.

Footage shows barrel of liquid nitrogen exploding during a school science experiment at the House of Culture in Girona Spain#Footage #barrel #liquid #nitrogen #school #science #experiment #House #Culture #Girona pic.twitter.com/V0RTF706MD