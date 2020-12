מוריס טיילור בן ה-34, מאמן אישי ואב לארבעה מקליפורניה, נעצר בסוף השבוע האחרון על ידי המשטרה בחשד לרצח מחריד של שניים מילדיו על ידי עריפת ראשם. לפי הדיווחים, המשטרה הגיעה למקום כדי לחקור דליפת גז, ואז גילתה את גופותיהם של בתו בת ה-13 ובנו בן ה-13, בבית שבמחוז לאנקסטר בקליפורניה. אמם של הילדים, ושני הילדים הנוספים, נמצאו אף הם בבית ללא פגע.

נסיבות מותם של הילדים נותרו לא ברורות, אך לקוחותיו של טיילור, שתיארו אותו בד״כ כ״רגוע״ ו״אמין״, סיפרו למשטרה כי בשבוע האחרון הוא נעדר ממספר אימונים שקבע דרך הזום, מה שהחל לעורר את חשדם ולהדאיג אותם. כתוצאה מכך, אחד מהלקוחות העביר דיווח שווא על דליפת גז בביתו של טיילור, רק כדי לעורר את תשומת לבם של רשויות החוק.

״אני מודאג״, הסביר הלקוח, ״יש ארבעה ילדים ושני מבוגרים בבית הזה – ואנחנו חוששים לשלומם״. לקוחה נוספת אמרה שהייתה לה תחושה שמשהו לא בסדר כאשר טיילור לא שלח לה לינק לזום ולא הופיע לאימון. ״ידעתי שהוא לא בחו״ל כי אין להם כסף לנסיעות״, אמרה, ״פחדנו שמדובר בהרעלה, או שהם כולם מתו בזמן שישנו״.

אותו לקוח שהתקשר למשטרה אף סיפר לתקשורת כי טיילור חי תחת כמויות עצומות של לחץ לפרנס את משפחתו ולתחזק את נישואיו הבעייתיים. מדי פעם אף היה שומע אותו מתווכח עם אשתו בטלפון מחוץ לחדר הכושר: ״הוא תמיד היה מתנצל בפניה והיא הייתה צורחת עליו. הוא האדם הכי נחמד שאתם מכירים, כפול חמש. הוא עבד קשה כדי לכלכל את עצמו אך למרבה הצער, אנחנו לא יודעים מספיק כדי לשער מה קרה או לא קרה״.

מקורבים אחרים משערים כי מגפת הקורונה והשפעותיה גרמה ללחץ כלכלי ומתח. אחד השכנים של המשפחה טען כי חשב שבבית גרים רק שני ילדים, שכן המשפחה נראתה מוזרה, החלונות בבית היו מוחשכים והם לרוב היו מסתגרים בביתם בשכונה שבה כולם אומרים שלום אחד לשני.

המשטרה, שהגיעה למקום ביום שישי האחרון ב-7:50, מצאה את גופות הילדים בשני חדרים נפרדים, כשעליהן סימנים של חתכים ופצעי דקירה, ובלשים תיארו את זירת הרצח כ״ברוטלית״. האם ושני הילדים הנוספים לא נעצרו על ידי המשטרה אלא נלקחו ישירות לבית החולים בשל קשיי נשימה. טיילור הובל ללא מאבק לתחנת המשטרה שם נעצר רשמית, וסכום הערבות שנקבע לו עומד על 2 מיליון דולר.

עדיין לא ידועים פרטים נוספים ולא נחשף המניע לרצח של שני הילדים מצד אחד, ומצד שני כיצד קרה שחס על חייהם של אשתו ושני הילדים האחרים.