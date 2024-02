רשויות החוק בקולורדו עצרו את קורנה רוז מינחארז (36) ואת חזוס דומינגז (35) בחשד לרצח והתעללות בגופות, לאחר שהמשטרה איתרה את שרידי גופותיהם של שני ילדים נעדרים שנראו בפעם האחרונה בקיץ של 2018. הקורבנות זוהו מאז בתור יסניה וחזוס דומינגז הבן.

שרידיה של יסניה - שהייתה בת 3 בלבד בפעם האחרונה שנראתה בחיים - נמצאו בתור מיכל מתכת מלא בבטון, כך לפי משטרת פואבלו. המיכל נמצא בתוך יחידה אחסון שפונתה לאחר שדמי השכירות עליה לא שולמו. שרידיו של חזוס הבן - שנראה בפעם האחרונה כשהיה רק בן 5 בלבד - אותרו במזוודה שנמצאה בתא מטען של רכב בחצר גרוטאות. הילדים זוהו ב-15 בפברואר בתום בדיקת DNA.

The arrest of Dominguez follows the arrest of Corena Rose Minjarez, 36; whose arrest was announced on Friday.https://t.co/PjpNSFkOio — ABC 10News San Diego (@10News) February 18, 2024

Corena Rose Minjarez, 36, and Jesus Dominguez, 35, have been arrested in Pueblo, Colorado, on charges of murder and abuse of a corpse. The arrests are connected to the discovery of a girl's body encased in concrete and a boy's remains found in a suitcase. pic.twitter.com/5sTsGHwuVl — US-Crimes (@OfficialUScrime) February 19, 2024

החיפושים אחר הילדים הנעדרים החלו בתחילת חודש פברואר. החקירה - שנוהלה עלי ידי היחידה לחקירות מיוחדות ומז"פ - הובילה למעצרם של שני החשודים. עד לאותו רגע, הרשויות ביקשו סיוע ציבורי באשר למיקומם של יסניה וחזוס הבן. המשטרה המקומית חקרה עד כה שני אנשים בלבד ונכון לרגע זה, הם החשודים העיקריים במעורבות בפרשה.

המשטרה טרם סיפקה פרטים על הקשר בין הקורבנות לשני החשודים. מינחארז ודומינגז נמצאים במעצר וסכום שחרורם בערבות עומד על 2 מיליון דולר. במידה והם יורשעו בעברות המיוחסות להם, בית המשפט בקולורדו עשוי לגזור עליהם מאסר עולם. השימוע הבא שלהם נקבע ליום רביעי הקרוב.