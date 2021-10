אושיית רשת מקליפורניה, ארה"ב, מואשם בשני סעיפים של רצח מדרגה ראשונה, אחרי שנעצר בגין הרצח של אשתו וידיד שלה. עלי נאסר אבולבן, בן 29 מסן דייגו, מואשם כי התפרץ בשבוע שעבר לדירה של אשתו, אנה אבולבן (28), כשהוא חמוש באקדח וירה למוות בה ובידידה רייבורן ברון (29).

חוקרי המשטרה סבורים כי המניע לרצח היה קנאה, אחרי שהתברר שאנה תכננה לפתוח בהליכי גירושין נגד בן זוגה. ממצאי החקירה חשפו כי בת ה-28 סילקה את עלי מדירתם כמה ימים קודם לכן אחרי שהגישה נגדו תלונה על תקיפה ואלימות במשפחה בחודש שעבר. למרות זאת, הנאשם הצליח לשכפל מפתח לנכס וחזר לשם ב-21 באוקטובר.

מהפרקליטות נמסר כי אבולבן פרץ לדירה בזמן שהייתה ריקה והתקין אפליקציית האזנה על מכשיר הטאבלט של בתם. מאוחר יותר, הוא חזר למקום עם אקדח טעון אחרי ששמע לטענתו את שני הקורבנות משוחחים ומצחקקים. טארן ברסט, המשנה לתובע המחוזי, טוען כעת שאבולבן האשים את השניים בבגידה לפני שירה בשניהם למוות. ברון נורה בצווארו, בלחיו ובגבו, בזמן שאנה נורתה כדור אחד בראשה.

East Village Double Murder. Prosecutor says Ali Nasser Abulaban, 29, installed an app on his daughter’s iPad to stalk and monitor his wife. He’s charged with shooting and killing his wife and her friend. Prosecutor says he’s social media influencer known online as JinnKid. #nbc7 pic.twitter.com/sRbF4SexNw

עלי נאסר אבולבן מוכר ברשתות החברתיות בתור jinnkid, שם הוא לרוב מעלה מערכונים קומיים על משחקי מחשב וחיקויים. מאז 2018, הוא טיפח לעצמו עדת מעריצים גדולה, עם יותר מ-263 אלף עוקבים באינסטגרם וקרוב למיליון עוקבים בטיקטוק. ב-21 באוקטובר, שעות ספורות לפני הרצח, הוא אפילו העלה סרטון לחשבון הפייסבוק שלו ובו מערכון קומי של ג'ון וויק וטוני מונטנה (גיבור הסרט Scarface) משחקים פוקר.

אבולבן הובא למעצר בשעות הערב המאוחרות של יום חמישי שעבר והואשם בשני סעיפים של רצח מדרגה ראשונה. הוא כפר באשמה בשימוע שנערך ביום שני האחרון ונשלח בחזרה לבית המעצר המחוזי, שם הוא מוחזק ללא ערבות. נכון לרגע זה, לא ברור אם הפרקליטות מתכוונת לדרוש מבית המשפט גזר דין מוות.

Louie Marinari says he moved to San Diego because of his cousin Ali Abulaban and his wife Ana. Now Ana is dead and Ali is in jail charged with murder. He says Ali, known as JinnKid on social media, became jealous and controlling of Ana. pic.twitter.com/aYS9kTX0eO