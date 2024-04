הפרשה שטלטלה את ברזיל קיבלה תפנית מזעזעת. לפי הפרסומים בכלי התקשורת המקומיים, עלה חשד שפאולו רוברטו בראגה הורעל למוות לפני שגופתו הגיעה לסניף הבנק בריו דה ז'נרו. המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות התקרית.

המקרה עלה לכותרות אחרי שאחייניתו של בראגה, אריקה דה סאוזה ויירה נונז, הופיעה עם גופתו בבנק וניסתה להוציא בעזרתו הלוואה בשווי כמה אלפי דולרים. עובדי המקום חשדו שמשהו לא כשורה והחלו לצלם את המתרחש. בתיעוד אפשר לראות את נונז מרימה את ידו הרופסת של בראגה, מחזיקה את ראשו ואפילו פונה אליו. במהלך הסרטון החשודה אומרת לו שהוא "חייב לחתום בעצמו" על המסמכים משום שהיא "לא יכולה לעשות את זה במקומו". עובדי הבנק שחששו שמשהו לא כשורה הזעיקו צוות רפואי למקום ואלו קבעו את מותו של בראגה. נונז נעצרה לאחר מכן.

Érika de Souza Vieira Nunes levou o corpo de Paulo Roberto, de 68 anos, a uma agência bancária do Itaú, em Bangu, para tentar pegar um empréstimo de R$ 17 mil no nome dele. Ela foi encaminhada para a delegacia prestar depoimento. Crédito: Divulgação #ODia pic.twitter.com/aL3N19f8Tu

Agora a defesa está alegando que Erika de Souza Vieira Nunes, mulher que levou o Tio Paulo morto pro banco, tem laudos que comprovam problemas psiquiátricos Mas a dúvida que fica é: por que uma pessoa com problema mental tentaria pegar um empréstimo de R$17.000,00 ? pic.twitter.com/V5NoqttIpp

בראגה מת כתוצאה מחסימת דרכי הנשימה שנגרמה מאספירציות (שאיפת תוכן הקיבה לריאות), כך לפי דוח הנתיחה לאחר המוות. מעבר לזה, הוא לקה גם בכשל לבבי לפני מותו וגם התמודד עם תת-תזונה. לפי ההערכות, בן ה-68 מת כמה שעות לפני שנונז הגיעה איתו לבנק. כעת נבדקת האפשרות שהוא הורעל על ידה.

בעקבות התפוצצות הפרשה הביזארית נחשף כי זו לא הייתה הפעם הראשונה שנונז ניסתה להוציא לפועל את מזימת ההונאה שלה. כמה ימים לפני שנעצרה, בת ה-43 תועדה נכנסת עם בראגה לבנק כדי להוציא בעזרתו הלוואה. בתיעוד אפשר לראות שהוא עוד בחיים אבל בקושי מצליח לתפקד. גם אז מזימתה נכשלה.

➡️ Câmeras mostram momento em que mulher circula com cadáver pelo banco



Erika de Souza Vieira Nunes aparece a empurrando o corpo do idoso em uma cadeira de rodas com a cabeça tombada para o lado



Leia: https://t.co/9Y9SOozBLe pic.twitter.com/8MH51b5HHR