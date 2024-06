שתי מורות מבית ספר תיכון בעיר ג'יינסוויל, מדינת ויסקונסין, התפטרו לאחר שהתברר שהן הציעו לתלמיד לקיים יחסי איתן יחסי מין. נשות החינוך – אלכסיה סלדריס וג'ניפר לרסון – עזבו את תפקידן בתיכון ג'וסף קרייג אחרי שנחשפה ההתכתבות שלהן עם התלמיד, שפרטי זהותו לא הותרו לפרסום. רשויות החוק פתחו מאז בחקירה של האירוע.

ממצאי בדיקת המפקח המחוזי של משרד החינוך חשפו כי סלדריס התכתבה עם התלמיד באפליקציית סנאפצ'אט, שם היא שלחה לו גם תמונות שלה בביגוד תחתון. לפי החשד, בהמשך היא גם הציעה לו לקיים יחסי מין איתה ועם לרסון בו-זמנית – ואפילו לצרף תלמיד נוסף. סלדריס הודתה מאז כי שלחה לתלמיד תמונות אינטימיות, בזמן שלרסון הודתה ששלחה לו הודעות לגבי "פלירטוטים, מזמוזים וההשפעות של אלכוהול".

