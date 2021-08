הרשתות החברתיות בארה"ב סוערות בימים אלה, בעקבות קמפיין הקורא להמתקת עונשו של כוכב טיקטוק שדרס למוות אם ובתה התינוקת. ולמה זה? רק בגלל, כך הם אומרים, שהוא נראה "חמוד מדי" לכלא.

קמרון הרין נידון באפריל השנה ל-24 שנות מאסר בפועל, לאחר שהודה באשמת הריגתם של ג'סיקה ראובנולט ובתה ליליה, שהייתה בת כשנה וחצי בלבד. הרין פגע בהן עם מכונית הפורד מוסטנג שלו בזמן מירוץ מכונית נגד רכב אחר בטמפה, פלורידה, בשנת 2018.

בעקבות גזר הדין החלו מספר חשבונות מדיה חברתית לשתף פוסטים של מחאה כנגד העונש, עם ההאשטג "צדק לקמרון" בדפי הטוויטר, האינסטגרם והפייסבוק של בית המשפט המחוזי בהילסבורו. מחאה נוספת החלה גם בטיקטוק. משתמשים קראו לגזר דין קל יותר על הרין, אם כי ייתכן שרבים מהפוסטים הללו אינם מחשבונות של אנשים אמיתיים.

I see that this boy does not deserve this harsh sentence! He just made a mistake that he must pay for, but 24 years is not fair! We ask for a shorter time.#Justice_for_cameron_herrin#CameronHerrin pic.twitter.com/Pr9izqhdJu — c6vx (@c6vx1) July 7, 2021

בתקשורת נוצר דיון בשאלה האם רבים מהפוסטים הללו נובעים מבוטים, כאשר מומחים לדיסאינפורמציה מקוונת רואים קווי דמיון לקמפיינים עם השפעה בתשלום באמצעות חשבונות מזויפים, אולם חלק מהמשתמשים ניסו להפריך את התאוריה הזו על ידי כתיבה בפוסטים שלהם שהם אנושיים.

באחד הדיונים על התמיכה בהרין, נכתב: "ילד מסכן, אני מקווה שיסלחו לו. הוא נראה תמים, הוא לא עשה את זה בכוונה". גולשת אחרת העירה: "אתה חמוד מדי, התאהבתי בפושע".

אלפי גולשים הרחיקו לכת וחתמו על עצומה כדי להוציא את הרין מהכלא, בעוד שחלק ממשתמשי טיקטוק השתמשו בפלטפורמה כדי לחקות את המראה של הרין מגזר הדין.

למרות המחאה התמוהה ששמה את הפושע במרכז במקום את הקורבנות, נראה שהרשויות ממש לא מתרגשות. השופט שגזר את עונשו של הרין נימק את החלטתו בכך שהעבירה של מהירות מופרזת, בידיעה למה שהיא עלולה להוביל, תרמה להחלטתו לתת לעבריין 24 שנות מאסר.