גבר טורקי מצא את מותו בתאונה קטלנית אחרי שניסה לשחזר את אחת הסצינות המפורסמות ביותר מהסרט "טיטאניק". פורקאן קיפטסי ובת זוגו, מינה דינאר, ניסו לשחזר את הפוזה של ג'ק ורוז מחרטום האוניה על מזח בנמל בעיר איזמיט, צפון-מערב טורקיה, לפני ששניהם איבדו את שיווי המשקל שלהם ונפלו לים המרמרה.

דינאר הצליחה להינצל אחרי שדייג מקומי משה אותה מהמים בעזרת החכה שלו. למרות זאת, פורקאן לא שרד את התאונה אחרי שנסחף אל תוך הים הסוער ובסופו של דבר טבע למוות.

Titanic horror as man drowns trying to copy iconic film pose with his girlfriendhttps://t.co/SZvTM9qA4i pic.twitter.com/FL3HR6urHQ — Daily Star (@dailystar) May 17, 2022

İzmit'te iskeleden denize düşen Furkan Çiftçi yaşamını yitirdi, kız arkadaşı Mine Dinar ise kurtarıldı. Dinar'ın ifadesinde, alkol aldıktan sonra iskeledeki zincirlerin arkasına geçip ‘Titanik pozu’ vermek isterken denize düştüklerini söylediği öğrenildi. pic.twitter.com/vSZZ7g8L4y — BPT (@bpthaber) May 16, 2022

ממצאי החקירה הראשונית של האירוע חשפו כי בני הזוג חצו את גדר הבטיחות שהוצבה במקום כדי למנוע מעוברי אורח להגיע אל המזח. כמו כן, התברר שהשניים היו תחת השפעת אלכוהול בזמן התקרית.

דינאר פונתה לבית החולים, שם מצבה הוגדר קל והיא שוחררה לביתה. בתום מבצע חיפושים שארך שעתיים, צוותי חילוץ הצליחו למצוא את גופתו של פורקאן. הוא צפוי כעת לעבור בדיקה פתולוגית כדי לקבוע את סיבת מותו, לפני שיועבר לידי בני משפחתו לצורך סידורי הלוויה. בינתיים, במשטרה המקומית ממשיכים לחקור את נסיבות האירוע.