בלוגר של מזון נא הודה כי גרם למותו של בנו בן החודש אחרי שמנע ממנו חלב אם ופורמולה במשך שבועות. מקסים ליוטי, בן 44 מקרסנודר, מערב רוסיה, ציין במהלך השימוע שלו כי מנע הזנה מבנו, קוסמוס, מכיוון שרצה שהתינוק "יחיה על קרני השמש". מותו של קוסמוס נקבע במרץ של השנה שעברה וגורמים המעורים בפרטי המקרה סיפרו שבאותה עת הוא שקל קצת יותר מ-1.5 ק"ג.

ליטוי בהתחלה כפר בהאשמות נגדו וטען שאשתו, אוקסנה מירונובה בת ה-34, אחראית למותו של התינוק. לדבריו, היא לקתה במחסור בברזל כתוצאה מהתפריט הטבעוני היומי שלה וזה למעשה מה שגרם למותו של קוסמוס. אוקסנה בסופו של דבר הורשעה בכך ששיתפה פעולה עם ליטוי ונשלחה לרצות שנתיים במחנה עבודה. למרות זאת, בית המשפט קבע שהאחראיות על מותו של התינוק מוטלת על אביו.

חוקרים טענו שליטוי רצה להפוך את קוסמוס ל"סופרמן" על ידי תזונת פראנה – כאשר אדם מונע מעצמו אוכל ושתייה, ו"ניזון" מקרני השמש. בכתב האישום צוין כי מעבר לעובדה שבן ה-44 מנע מהתינוק חלב אם או פורמולה, הוא גם נהג לערוך לו אמבטיות קרות על מנת שיהיה "קשוח יותר".

גלינה מירונובה, סבתו של קוסמוס, הטיחה את האשמה כלפי ליטוי וטענה שהוא פעל כמו "מנהיג של כת". בשיחה עם כלי התקשורת ברוסיה, היא אמרה: "התנגדתי שבתי תישאר במערכת היחסים הזאת. ראיתי איך הכל קורה לי מול העיניים ואמרתי לה שמקסים מטורף, אבל אוקסנה לא הקשיבה. היא המשיכה לחיות שם כמו שפן ניסיונות. היא הייתה השפחה שלו". בן משפחה אחר טען מנגד שבת ה-34 חששה לסיים את הזוגיות שלה עם ליטוי, אותו הוא הגדיר בתור "פסיכופת של מזון נא".

