ארין פטרסון, אם ל-2 מאוסטרליה, נעצרה בחשד להריגה, אחרי ששלושה אורחים בארוחת הצהריים שלה מתו כתוצאה מהרעלה. ממצאי החקירה הראשונית חשפה כי החשודה הגישה לאורחיה מנת ביף וולינגטון עם פטריות רעילות. לפי העדויות, האורחים חשו ברע כמה שעות אחרי שאכלו את המנה ונדרשו לקבל טיפול רפואי דחוף. ארין לעומת זאת שרדה את הארוחה בשלום.

התקרית אירעה ב-29 ביולי בביתה של ארין בעיר ליאונגת'ה, סמוך למלבורן. קורבנות התקרית זוהו בתור בני הזוג דון וגייל פטרסון (חמה וחמותה לשעבר של ארין), הת'ר וילקינסון (אחותה של גייל) ובעלה איאן. דון, גייל והת'ר מתו כתוצאה מהרעלה שבועיים אחרי הארוחה, ואיאן עדיין מאושפז במצב אנוש.

על פי ההערכות, החשודה הכניסה למנה שלה פטריות "אמנית המוות", שנחשבת רעילה מאוד וגורמת לפגיעה בכבד ובכליות. גורמים המעורים בפרטי התקרית סיפרו שארין אמרה לחוקרים שהיא קנתה את הפטריות וחשבה שהן ראויות למאכל.

מקורבים לקורבנות סיפרו לאתר ה-Dailymail באוסטרליה שארין ערכה את ארוחת הצהריים בניסיון לשכנע את בעלה הפרוד, סיימון, לחזור אליה. בת ה-48 הזמינה את בני המשפחה, כולל את איאן, הכומר של הקהילה, אבל סיימון הודיע ברגע האחרון שלא יגיע.

"ארין רצתה לחזור לסיימון והמשפחה שלו לא רצתה שהוא יעשה את זה", סיפרה חברה של הקורבנות. "זאת לא הייתה סתם ארוחת צהריים, זה היה ניסיון גישור והכומר היה המגשר. המשפחה רצתה לוודא שארין בסדר לפני שהיא חוזרת לסיימון. זאת הסיבה האמיתית שהארוחה הזאת קרתה מלכתחילה. סיימון הודיע ברגע האחרון שהוא לא יגיע. היה לו מזל, אחרת גם הוא כנראה היה מת או מאושפז במצב אנוש".

מקורבים של איאן סיפרו לאחרונה לכתבים שרופאים הצליחו לייצב את מצבו של הכומר הוותיק, אבל הוא עדיין זקוק להשתלת כבד כדי לשרוד. בעקבות זאת, בני הקהילה התחילו להציע לתרום את איבריהם כדי להציל את איאן.

משטרת אוסטרליה ממשיכה לחקור את הפרשה. זמן קצר אחרי שהקורבנות פונו לבית חולים במלבורן, שוטרים מצאו בפח האשפה של ארין ערכה לייבוש מזון שהיא כנראה השתמשה בה כדי להכין את הפטריות הרעילות. בלשים סורקים כעת את מצלמות האבטחה שהותקנו באזור כדי לראות אם אנשים נוספים היו בבית בזמן התקרית.

ארין פרסמה בשעה האחרונה הודעה בכלי התקשורת האוסטרליים והכחישה שהרעילה את אורחיה בכוונה. "אני הרוסה מהמחשבה שהפטריות האלה קשורות למותם של האהובים עליי", אמרה. "חשוב לי לחזור ולהבהיר שאין לי שום סיבה לפגוע באנשים שאני אוהבת". כמו כן, בת ה-48 ציינה שהיא משתפת פעולה עם החוקרים ואמרה להם באיזה חנות היא קנתה את הפטריות הרעילות.