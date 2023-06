ארכיאולוגים מסין חשפו שרידי בסיס סודי של צבא יפן, שנקבר בתקופת מלחמת העולם ה-2 בניסיון להסתיר את הזוועות שהתחוללו שם. האתר התגלה סמוך לעיר אָנדַה, בצפון-מזרח סין, ועל פי ההערכות היה בעבר בסיס של יחידה 731 – שפיתחה נשקים ביולוגיים וביצעה ניסויים אכזריים בבני אדם.

בתיעוד שעלה לאתר החדשות הסיני SCMP אפשר לראות את מה שנותר מהמתחם התת-קעקעי של הבסיס, שנבנה בשנת 1941. המתחם כלל אולם גדול באורך של 32 מטרים וברוחב של 20 מטרים, כמו גם מסדרונות ארוכים וחדרים בהם ככל הנראה בוצעו ניסויים בנשים, ילדים ואסירי מלחמה אמריקאים, רוסים וקוריאנים ושנתפסו בתקופת מלחמת העולם ה-2.

