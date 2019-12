נער בן 13 בלבד יואשם ברצח של טסה מייג'ורס, סטודנטית בקולג' ברנרד שנרצחה ביום רביעי האחרון בדקירות סכין. התקיפה המחרידה התרחשה בסביבות השעה 7 בערב, כאשר מייג'ורס, תלמידת שנה ראשונה בת 18 בלבד, צעדה בפארק מורנינגסייד הסמוך לקולג' בו למדה, כאשר לפתע הותקפה במהלך שוד. עדיין לא ברור על ידי כמה אנשים הותקפה, אך על פי הערכת המשטרה לא יותר משלושה חשודים היו מעורבים. למרות שספגה דקירות רבות בכל חלקי גופה, מייג'ורס הצליחה ללכת עד למדרגות שמובילות לפארק בסמוך לעמדת אבטחה של הקמפוס, שם מאבטח ראה אותה והתקשר מיד למשטרה. מייג'ורס נמצאה על ידי כוחות החירום כשהיא מחוסרת הכרה והובהלה לבית החולים "הר סיני", שם נקבע מותה. Tessa Majors murder could thaw icy relations between cops, Barnard students https://t.co/gxmVt3YYaX pic.twitter.com/WOwgrf6F38 — New York Post (@nypost) December 15, 2019

בן ה-13 החשוד שנלקח למעצר, אותר למחרת הרצח כאשר הסיג גבול בבניין, בעודו לבוש בבגדים שהתאימו לתיאורו. המשטרה עצרה אותו באשמת הסגת הגבול, ובמהלך החיפוש עליו מצאה שהוא נושא סכין. מאוחר יותר הודה הנער שהוא ושני אנשים נוספים רצחו את מייג'ורס. לפי מקורות במשטרה, הנער סיפר לחוקרים שהוא וחבריו ניסו לשדוד את מייג'ורס ודקרו אותה במהלך השוד. בעקבות הודאתו, המשטרה הביאה חשוד נוסף לתשאול ועדיין מנסה לאתר את החשוד השלישי. הרצח הנורא הזה מזעזע את תושבי ניו יורק גם בשל גילו הצעיר של החשוד ברצח וגם בשל הזכרונות הקשים של מקרה התקיפה המפורסם של טרישה מיילי, שיצאה לריצה בסטנרל פארק ב-19 באפריל 1989 ובמהלכה נאנסה והותקפה באכזריות עד שכמעט איבדה את חייה. המקרה התפרסם עוד יותר לאחר שנודע כי חמישה חשודים שנעצרו בגין התקיפה, הידועים בכינוי "חמישיית סנטרל פארק", ישבו בכלא על לא עוול בכפם. View this post on Instagram A post shared by @jerseygirl_0223 on Dec 13, 2019 at 11:58am PST הפארק בו נרצחה מייג'ורס מהווה מוקד מרכזי עבור סטונדטים רבים החיים ולומדים בקולג' ברנרד ובאוניברסיטת קולומביה. מאז חדוש יוני האחרון, 5 אנשים נשדדו בקרבת המדרגות בהם הותקפה מייג'ורס או ממש עליהן. {title}





