נערה בת 14 מארה"ב הואשמה ברצח לאחר שעל פי החשד דקרה למוות את אחותה הגדולה הנכה בצווארה. התקרית המצמררת התחוללה ימים ספורים לאחר שסרטון שלה הפך לוויראלי בטיקטוק - שבינתיים מחקה את חשבון המשתמשת שלה.

קלייר מילר טלפנה למשטרה בהיסטריה זמן קצר לאחר השעה 1 בלילה ב-22 בפברואר, כך מסרה המשטרה המקומית בעיירת מנהיים, פנסילבניה. כשהגיעה המשטרה לבית המשפחה, היא ניסתה לשטוף את ידיה המוכתמות בדם בשלג והודתה בפני הקצין: "דקרתי את אחותי".

בתצהיר המעצר נכתב כי שוטר מצא בחדר השינה את גופתה של אחותה, הלן מילר בת ה-19, שסבלה משיתוק מוחין והתניידה בכיסא גלגלים. חוקרים סיפרו כי סכין גדולה הייתה נעוצה בצווארה, וכרית עם כתמי דם על פניה. קלייר נעצרה במקום, בעוד שקצין המשטרה ניסה להחיות את הקורבן. מותה נקבע בסופו של דבר כמה שעות מאוחר יותר.

לאחר שהתפרסם האירוע, סרטון שקלייר פרסמה בטיקטוק יום לפני שרצחה את אחותה הפך לוויראלי והגיע ליותר מ-5 מיליון צפיות ואינספור תגובות מהגולשים הזועמים. בהמשך, סרטונים אחרים שקלייר פרסמה בחשבון הטיקטוק שלה הפכו לוויראליים.

חשבונה של קלייר בטיקטוק נמחק מאז לאחר שהפר את תנאי השימוש של הרשת החברתית, אשר אוסרים על המשתמשים "לקדם אלימות או לעסוק בה". אף על פי כן, אותם סרטונים עדיין זמינים בפלטפורמות אחרות כגון יוטיוב וטוויטר.

הנערה הואשמה ברצח והיא מחוזקת בכלא במחוז לנקסטר. בקשתה לשחרור בערבות בינתיים נדחתה. המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות התקרית - טרם התפרסם מניע לרצח.