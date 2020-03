"ענף החקלאות באזור המחנה מצליח מאוד בגלל שמשתמשים בגופות האסירים לדשן את הקרקע": עדויות חדשות ומחליאות נאספו על הקורה במחנות הריכוז בצפון קוריאה. במסמך שפורסם על ידי הוועדה למען זכויות אדם בצפון קוריאה (HRNK), ניתן לקרוא על הזוועות שמתחוללות במחנה קייצ'וּן, אשר שוכן כ-80 ק"מ צפונית לפיונגיאנג.

קייצ'וּן, המכונה גם "מחנה מס' 1 לחינוך מחדש", מוכר בתור אחד ממחנות הריכוז/עבודה של קים ג'ונג און. על פי ההערכות נמצאים במחנה בין 2,000 ל-6,000 אסירים, אותם מכריחים לבצע עבודות פרך במשך 18 שעות ביממה. כעת, אסירה לשעבר ששהתה במקום מתארת את הזוועות שמתחוללות בין קירות המחנה ומחוצה לו.

תמונות לוויין ממחנה קייצ'וּן | צילום: JacobBogle, twitter

קים איל-סוּן (שם בדוי), אסירה לשעבר, נתנה הצצה אל המציאות האיומה בקייצ'וּן אחרי שברחה משלטונות צפון קוריאה לסיאול, בירת דרום קוריאה. לטענתה, שומרי המחנה הכריחו את האסירים לטמון את עמיתיהם בקברים רדודים בהרים באזור, לצורך גידולי שדה.

"הגופות משמשות בתור דשן טבעי", העידה האסירה לשעבר. "חלק מהשומרים אמרו שצריכים לקבור את המתים בצורה שווה, כך שניתן יהיה לדשן את כל האזור. נהגנו לקבור אנשים ברחבי ההרים האלו. פעם אחת, ילד מקומי הלך להשתין שם ונחרד לראות יד מבצבצת מהאדמה כי לא קברו את הגופה כמו שצריך".

האסירה לשעבר הוסיפה כי הפרקטיקה המצמררת של הסוהרים הייתה אפקטיבית. לטענתה, הם הצליחו לגדל בחלקות האדמה הללו ירקות שונים, כולל כרוב, צנון ותרד – אותם השומרים הביאו הביתה לבני משפחותיהם. כמו כן, במידה והיו יותר מדי מתים במחנה, השומרים "הכריחו את האסירים לחפור בורות בגודל של בית" לצורך קבורה המונית.

