אזהרה: התוכן עלול להיות קשה עבור חלק מהקוראים

תקרית מבהילה קרתה באוטראקהאנד, הודו, כאשר תינוק נמצא על ידי מקומיים, מכוסה במעט אדמה ונראה, במבט ראשון, חסר חיים.

על פי דיווח של העיתון הבריטי The Sun, התינוק, שלא ידוע עדיין באלו נסיבות הושאר בשדה ומתי, התגלה ממש במקרה על ידי פועל העובד באותו שדה, שעבר במקום והבחין בפנים קטנות מלאות עפר. בתיעוד מהאירוע, ניתן לראות כי פניו של התינוק מציצות מתחת לאדמה וכך גם יד ורגל ימין שלו.

כמה פועלים ופועלות שהיו באזור שמעו את צעקות הפועל לעזרה והגיעו מיד למקום. בתחילה הם היו בטוחים לפי צבעו שהתינוק מת, אך לאחר שאלה הוציאו אותו בזהירות מהאדמה הם הבינו שלמרבה המזל הוא עדיין בחיים. התינוק נשטף קלות וונעטף בבד על ידי אחת הנשים כדי לשמור על חום גופו, והובהל מיד לטיפול בבית החולים - שם באורח נס מצבו התייצב והוא ניצל.

למרבה הטרגדיה, ישנם לא מעט מקרים של תינוקות שהושארו למותם בשדות בהודו, כאשר מקרה דומה התרחש גם לפני שנה. תינוקת שנמצאה קבורה בכד חימר הדהימה את תושבי המדינה, כאשר שרדה וניצלה בנס.