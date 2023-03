"מה נסגר עם הסנטר שלך, פוטין?": תיעוד של נשיא רוסיה מבקר בערים מריופול וסבסטופול זכה למבול של ביקורת ברשתות החברתיות, שם גולשים רבים טענו שרואים בבירור שמדובר בכפיל. סרטונים של פוטין מסייר בערים הכבושות פורסם בימים האחרונים, בהם אפשר לראות אותו נוהג במכונית ואפילו נפגש עם תושבים מקומיים. אנטון גרשצ'נקו, יועץ של שר הפנים האוקראיני, התייחס לתיעוד וטען שמדובר בכפיל.

"עושה רושם שלאחרונה המאפרים של פוטין (כלומר, אלו שהתלוו לטיולים של איש הבונקר לחצי האי קרים ומריופול) נאלצו לעבוד עם כפיל לא איכותי", כתב גרשצ'נקו בחשבון הטוויטר שלו והוסיף תמונות של פוטין מהביקורים לצד תיעוד שלו מנאום במוסקבה. "מעניין מי מהם הוא האמיתי?".

רוברט סרוויס, פרופסור להיסטוריה עם התמחות באיחוד הסובייטי, ציין בריאיון לחברת החדשות Sky News שיש אנשים שמטילים ספק בכך שפוטין אכן ביקר במריופול וסבסטופול בחצי האי קרים. "שימו לב לזרועו הימנית, שבדרך כלל לא זזה, עכשיו היא זזה הרבה", ציין סרוויס. "יש כל מיני תאוריות לפיהן התיעוד הזה הוא הצגה. חוץ מזה, הוא היה צריך לחזור מהר מאוד למוסקבה כדי להמשיך בסדר היום שלו. יש כל מיני ספקולציות לגבי זה".

מקור ברוסיה סיפר בריאיון לאתר ה-Daily Mirror שאפשר לראות שמדובר בכפיל גם לפי השיניים של פוטין. "יש רגעים בהם הוא נראה כמו סבתא בלי שיניים". בערוץ הטלגרם General SVR פורסם כי פוטין האמיתי נשאר במוסקבה, כך לדברי מקור בקרמלין. "הדיווחים לפיהם ולדימיר פוטין ביקר בחצי האי קרים ובמריופול אינם נכונים", צוין בערוץ הטלגרם. "כפיל של הנשיא נשלח לביקור קצר אך ורק לצורך צילומים. נאסר עליו לנהל שיחות משמעותיות ולקיים פגישות ארוכות, מחשש למבוכה או כל מיני טעויות". בהמשך, עורך הערוץ הגיב לתיעוד של פוטין נוהג ברחבי מריופול.

"בנסיעות ה'ספונטניות' של 'פוטין' סביב מריופול אפשר לראות שלא חסמו את הרחובות ואין לו שיירה של מאבטחים", נכתב ב-General SVR. "הסיור שלו בעיר הכבושה בקו החזית לא קשור למציאות. זה אפילו לא מצחיק. פוטין האמיתי היה באותו זמן במרחק מאות קילומטרים משם, במקום חם ובטוח לחלוטין".