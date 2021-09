תנועת הטאליבאן פרסמה אתמול (שבת) הודעה מיוחדת לאנשיה ובה דרשה מהם להפסיק להעלות תמונות ותיעודים שלהם מבלים ומשתעשעים בפארקים ואתרים שונים. שר ההגנה בממשלת הטאליבאן החדשה, מאוולאווי מוחמד יעקוב, מתח ביקורת קשה על פרסומי הסרטונים והתמונות של לוחמי הארגון מהשבועות האחרונים והבהיר: "זה פוגע במעמד וביוקרה שלנו".

מאז שהחל ארגון הטאליבאן לכבוש מחדש את אפגניסטן, לקראת נסיגת כוחות צבא ארה"ב בחודש אוגוסט, פורסמו תמונות וסרטונים רבים של לוחמיו מבלים באטרקציות שונות. בין היתר פורסמו סרטונים משיט באגם, בילוי בגני שעשועים ולונה פארק, קפיצה בטרמפולינה ואימונים בחדר הכושר בארמון הנשיאות בקאבול - תיעודים שהביכו את בכירי ממשלת הטאליבאן.

Genuinely impressed at how the Taliban don’t pause to realise “ah hang on now, are we cunts” whilst packing a rocket launcher to ride the pedalos pic.twitter.com/F6iSJ5cmA5 — James Felton (@JimMFelton) September 19, 2021

· #Taliban playing bumper cars, I think it is the most surreal image we can see of the conflict in #Afghanistan and the fall of #Kabul pic.twitter.com/eNcK76BIi4 — Iván Esteve (@EsteveGirbes01) August 16, 2021

| NEW: Taliban take control of a gym at the presidential palace pic.twitter.com/hJv5ZWMvw8 — News For All (@NewsForAllUK) August 17, 2021

"כאשר הם לא עסוקים במילוי תפקידם, הלוחמים מבקרים באתרים, עורכים פיקניקים ומבקרים בגני שעשועים", נכתב על כך בעיתון וול סטריט ג'ורנל. בכל הסרטונים נראים הלוחמים מבלים כאשר הם חמושים בנשקיהם ועוטים לראשם את הטורבנים המפורסמים שלהם.

הטאליבאן השתלטו על פארק שעשועים בקאבול | צילום: BOL News, youtube

"היצמדו למשימות שהוטלו עליכם", כתב שר ההגנה מוחמד יעקוב. "אתם פוגעים במעמדנו, אשר הושג באמצעות הדם הרב של השהידים שלנו". בנוסף, הזהיר שר ההגנה את הלוחמים במיוחד מפני צילום תמונות סלפי יחד עם מנהיגי הארגון השונים, מחשש שהתמונות יספקו מודיעין עבור אויבי הארגון.

Taliban swinging in a park somewhere in Afghanistan pic.twitter.com/xGMg4mVNXa — BILAL SARWARY (@bsarwary) July 9, 2021

סוגיה נוספת שהעלה שר ההנגה היא העובדה כי לא כל הלוחמים והפעילים של הטאליבאן מקפידים על לבוש ומראה מסורתי. בדבריו, הוא דרש מהם להקפיד על גידול הזקן והשיער ולבישת בגדים צנועים בלבד. "עיצוב השיער והזקן ולבישת בגדים מתוצרת מערבים זו התנהגות של אדוני מלחמה וגנגסטרים של משטר בובות", אמר, בהתייחסו לממשלה הקודמת באפגניסטן שקמה בחסות השליטה האמריקנית במדינה.

חוזר לסורו: הטאליבאן תלה אדם על מנוף

לוחמי הטאליבאן תלו אתמול (שבת) אדם על מנוף ברחובות העיר הראט שבמערב המדינה. האדם שהוצא להורג נחשד בחטיפת אב ובנו באפגניסטן, יחד עם כמה שותפים, במטרה להשיג תשלום כופר. אנשי הארגון תלו את גופתו ברחוב מרכזי בעיר – ואלפי בני אדם צפו באירוע.

בכירי הטאליבאן הביאו בתחילה ארבע גופות לכיכר העיר, לאחר שנהרגו בקרב יריות במסגרת מבצע למעצרם. לאחר מכן הוחלט להעביר כל גופה לעיר אחרת באזור, כדי שיוכלו להעביר מסר לכל התושבים להימנע מפשיעה.

"המטרה בביצוע הפעולה הזאת היא להראות לכל הפושעים שהם אינם בטוחים", אמר מפקד הטאליבאן במקום, שסירב לחשוף את זהותו.