פרשת מותה של שחקנית הפורנו קת'לין ווסט קיבלה תפנית לאחר שבן זוגה, וויליאם ג'פרי ווסט, הורשע בהריגתה. הנאשם בן ה-47 הורשע במעשים המיוחסים לו בתחילת השבוע, אחרי שהפרקליטות חשפה כי טביעות האצבעות שלו נמצאו על בקבוק אבסינת' ששימש בתור כלי ההריגה.

פרשת מותה של קת'לין התפוצצה בינואר 2018 כאשר השחקנית, המכונה גם "Kitty Kat", נמצאה ללא רוח חיים מחוץ לביתה בעיר קלרה, אלבמה. תחילה עלו סברות כי בת ה-42 נרצחה על ידי מעריץ אובססיבי, אך מאוחר יותר התברר שהחשוד העיקרי היה בעצם בן זוגה מזה 14 שנה.

מותה של קת'לין הגיע בעיצומו של רצף מיתות מצמרר בתעשיית הפורנו האמריקאית – היא הייתה הקורבן ה-6. לפניה, חמש שחקניות מצאו את מותן כתוצאה מהתאבדות ומנת יתר, הבולטת ביניהן הייתה אוגוסט איימס שנמצאה מתה בתחילת דצמבר 2017.

גופתה של ווסט נמצאה בסמוך לביתה כשלידה בקבוק אבסינת'. בדיקה פתולוגית העלתה שהשחקנית נהרגה כתוצאה מחבלה בראשה ומאוחר יותר, חוקרי מז"פ גילו את תביעות האגודל והקמיצה השמאליות של בעלה על בקבוק השתייה החריפה. זמן קצר לאחר מכן, הוא נעצר בעוון הריגה.

צוות הפרקליטות טען לאורך המשפט כי השחקנית מתה בעקבות עימות שהתפתח בין בני הזוג. חלק מהראיות שהוצגו נגד וויליאם בבית המשפט כללו סדרת הודעות טקסט והודעות קוליות שהשניים שלחו זה לזו כשבוע לפני האירוע, בהן ניכר כי הזוגיות שלהם הייתה במשבר.

באחת ההודעות אפילו נכתב: "אני יודעת שאתה לא רוצה להיות איתי יותר ואני יודעת שאתה מפחד להגיד לי את זה. למרות זאת, יותר מכל פוגע בי שאתה משקר לי". במהלך המשפט הובאו גם רשמים מחקירת החשוד בתחנת המשטרה, בהם הסתמן כי וויליאם היה מתוסכל מהרגלי המין של אשתו. לטענתו, קת'לין רצתה לשכב לפחות 4 פעמים בשבוע ואפילו הביעה עניין במערכת יחסים מינית עם נשים, רצונות בהם לא עמד. מנגד, הסנגור טען כי כל הראיות שהוצגו נגד מרשו היו נסיבתיות לכל היותר.

