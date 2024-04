תרעומת בגאנה בעקבות טקס נישואין שנערך בין גבר בן 63 וילדה בת 12. הטקס נערך בעיר נוגואה, דרום המדינה, ביום שבת שעבר, במקדש גרובּו וולומו (Gborbu Wulomo). לפי הפרסומים בכלי התקשורת המקומיים, החתן – נואומו בוקטי לווה ה-30 – הוא אחד הכוהנים במקדש והוא בחר בילדה עוד כשהייתה בת 6, לאחר שהתברר שהיא "גלגול של אלילה מקומית".

המקרה עלה לכותרות בגאנה בימים האחרונים. גורמים המעורים בפרטי המקרה טענו שהטקס הוא חלק ממסורת מקומית לפיה הכוהן חייב להינשא לבתולה. אחד האורחים סיפר לחברת החדשות Ablade TV שהטקס נועד "להעצים את הכלה ולדרבן אותה לעמוד במחויבותה כרעייה, כולל להביא ילדים לעולם". הפרשה עוררה מאז סערה ברשת ורבים ביקרו את המסורת השנויה במחלוקת.

Director General of the Criminal Investigation Department is under pressure to cause the arrest of Gborbu Wulomo following his alleged marriage to a 12-year-old. Francis-Xavier Kojo Sosu argues that the conduct of the Wulomo constitutes a breach of childcare laws. #NewsCentral pic.twitter.com/T8GUdWccp0

"אני בדרך כלל הראשונה להגן על המנהגים שלנו ותמיד קוראת לשמור על המסורת שלנו, אבל אני מסרב לתמוך בטקס הזה", כתבה גולשת אחת. "זה אחד ההיבטים בתרבות שלנו שאנחנו חייבים לשנות. אני מקווה מאוד שהחתונה הזו נערכה באופן סמלי בלבד ושלנואומו אין שום כוונה לקיים יחסי מין עם ילדה בת 12". במקדש גרובּו וולומו הגיבו מאז לפרשה וניסו להרגיע את הרוחות.

בהודעה שפורסמה בכלי התקשורת נטען שטקס הנישואין אכן סמלי ונועד לוודא ש"אף גבר לא יטמא את הילדה". "היא עדיין לומדת בבית הספר ולא גרה במקדש. הטקס נערך כדי להרחיק ממנה גברים אחרים ולוודא שהמסורת העתיקה שלנו תישמר". בהמשך, נמסר כי הכוהן יחכה עד שהילדה תגיע לגיל הבגרות כדי לממש את הנישואין שלהם. תגובת המקדש רק הגבירה את הזעם הציבורי.

The Ghana Police Service has identified and located the 12-year-old girl who is alleged to have been married to the 63-year-old Gborbu Wulomo in Nungua, Accra. The girl and her mother are currently under Police protection.#GHOneNews pic.twitter.com/5DraouKhPI