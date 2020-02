התפתחות בלתי צפויה בפרשת מותה של קלואי וינגנד: סנגורו של סלבטורה "סאם" אנלו הודיע כי בכוונת מרשו לשנות את קו ההגנה שלו ולהודות באשמת ההריגה של נכדתו.

הפרשה המשפטית התפוצצה ביולי של 2019, כאשר הפעוטה בת השנה וחצי נפלה מחלון בקומה ה-11 של ספינת התענוגות "רויאל קריביאן". אנלו הואשם בעקבות התקרית בגרימת מוות ברשלנות, אך כפר באשמה בטענה כי הנהלת הספינה השאירה את החלון פתוח ללא שלט אזהרה. כעת, מתברר שהוא החליט להודות באשמה במסגרת עסקת טיעון.

