דוגמנית בת 44 מטקסס נותרה עם שטפי דם ענקיים על הפנים בעקבות סיבוך של טיפול שיניים. ג'סיקה מאקו חשפה את כל הפרטים בחשבון הטיקטוק שלה, שם היא עדכנה את העוקבים שלה לגבי מצבה בסרטון שהפך לוויראלי עם יותר מ-6 מיליון צפיות. בתיעוד אפשר לראות כיצד פרצופה השחית בגלל שטפי הדם שהופיעו בעקבות שתלי אול און 4 (All on 4).

בשיחה עם סוכנות הידיעות קנדי ניוז, ג'סיקה אמרה שהזהירו אותה בקליניקה שהטיפול עלול לגרום לכאבים, נפיחות וסימנים כחולים. למרות זאת, היא לא העלתה בדעתה שמצבה יחמיר כל כך במהירות. "חלפה יממה מאז ששמו לי את השתלים והפרצוף שלי התחיל להתנפח", סיפרה. "זה היה מאוד מפחיד. המצב פשוט הלך והחמיר מדי שעה. בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה על מישהו אחר. אני נראיתי כמו מפלצת".

מעבר לנפיחות והסימנים הכחולים, ג'סיקה הוסיפה שהיא סבלה מכאבים איומים. "זה כאב כל כך. לא הבנתי איך זה קרה לי", הוסיפה הדוגמנית. "לא יכולתי לאכול או לישון בשבוע הראשון שאחרי הניתוח. הייתי פשוט בוכה כל הלילה. זה היה גיהינום". בסופו של דבר, היא חזרה למרפאת השיניים ושם אמרו לה שמדובר בתגובה שכיחה לטיפול – אם כי מעט קיצונית.

ג'סיקה עברה את הטיפול בעקבות נזק שנגרם לשיניה בצעירותה, אז היא התמודדה עם הפרעת אכילה. הנפיחות והסימנים הכחולים על פניה החלו להיעלם כשבועיים אחרי טיפול השיניים וכיום, הם נעלמו כמעט לחלוטין. כעת, היא חושפת את כל התהליך שעברה בתקווה לעזור לאחרים שחווים את אותה בעיה.

My dental implants caused brutal bruising and left me looking like a monster https://t.co/FyBfSsC84b pic.twitter.com/SxeVQ0WMCU