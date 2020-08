האם חייזרים פלשו לתחנת החלל הבינלאומית? לא ברור, אבל סרטון חדש מעלה חשד שמשהו לא מוסבר בהחלט קורה שם. הקוסמונאוט הרוסי איוון ואגנר, השוהה כעת בתחנה, צייץ קליפ קצר שצילם בתחנת החלל כדי לתעד את תופעת זוהר הקוטב, והופתע לגלות ש״אורחי חלל״ הסתננו לו לסרטון.

״זהו השיא של זוהר הקוטב, כאשר עוברים מעל אנטרקטיקה בקו האורך של אוסטרליה, כלומר ביניהן״, כתב. ״למרות זאת, בסרטון הזה אתם תראו משהו אחר, לא רק את הזוהר. בין השניות 9 ו-12, חמישה אובייקטים נראים מעופפים לאורך אותו קו האורך. מה אתם חושבים שהם? מטאורים? לוויינים? או...״.

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.



The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU