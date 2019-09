חברת דיסני נטשה עובדים שלה על אי בלב הוריקן "דוריאן"

הוריקן "דוריאן", שהגיע כבר לדרגה 5 (העוצמתית ביותר במדד סופות הוריקן), זורע פחד בארה"ב וכעת גם כעס רב, לאחר שנודע כי חברת דיסני נטשה עובדים שלה בלב ההוריקן. דיסני, אשר מחזיקה בחברת קרוזים על שמה, רכשה בשנת 1997 אי פרטי בשם "Castaway Cay", ואליו היא מגיעה עם מאות תיירים בכל שבוע שעולים על הקרוזים שלה. על האי גרים באופן תמידי כ-60 עובדים אשר מתחזקים את המקום ומקבלים את פני התיירים. כאשר נודע כי הוריקן "דוריאן" עושה דרכו לאיי הבהאמה, שם נמצא האי, הובטח לאותם עובדים כי הם יפונו מהמקום - אולם הקרוז, שנאלץ לשנות את מסלולו בהתאם למזג האוויר, נטש את כולם מאחור. View this post on Instagram A post shared by Disney Cruise Line (@disneycruiseline) on Aug 15, 2019 at 9:00am PDT "אחותי תקועה בלב הוריקן בעוצמה 5", כתבה גולשת בשם מג גרין בטוויטר, "אמרו לנו שיפנו אותם אבל לא עשו את זה, הם השאירו אותם מאחור!! למה??". לדברי הגולשת, הפעם מדובר בכמעט 100 עובדים של החברה שנותרו על האי ללא חילוץ. "הם לא צריכים להיות בסיטואציה הזו", הוסיפה, "למה לסכן את חייהם של 97 עובדי צוות? היה להם הרבה זמן לפנות אותם אבל התקבלה ההחלטה להישאר. הם נתקעו והיה בהם אמון שיפונו, למשפחות היה אמון, אבל לא עשיתם דבר כדי לפנות אותם. אנחנו לא יודעים מדוע שהם יקחו סיכון בטיחותי של הצוות בכזה אופן". לאחר עוד ועוד טענות שצצו ברשת על כך שדיסני נטשה עובדים מאחור, בחברה החליטו להגיב לחרושת השמועות ולמרבה ההפתעה - אישרו אותן: "הרבה מהאורחים שלנו שאלו על קאסט אווי קי. חלק מהצוות שלנו נשאר על האי והבטיחות שלהם נמצאת בראש סדר העדיפויות שלנו", נאמר בהצהרה מטעם דיסני. "אנחנו בקשר תמידי עם הנהגת האי, שמוודאת שמטפלים היטב בעובדים במחסה הסופות שלנו, אשר מעוצב לסיטואציות כאלה ומכיל שירותים, חשמל ומצויד באוכל ומים". View this post on Instagram A post shared by Disney Cruise Line (@disneycruiseline) on May 21, 2019 at 9:18am PDT עוד נאמר בהצהרה כי האי אינו סובל ממלוא עוצמת ההוריקן וכי האנשים שנותרו עליו מתמודדים עם סופות טרופיות ורוחות חזקות אשר יימשכו מספר שעות. {title}





