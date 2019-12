"זה מצוין שמצאו את כרטיס הברכה בלונדון – זה אומר שהצלחנו!": אסיר לשעבר בבתי הכלא בסין התייחס לתקרית שהתחוללה בבירת אנגליה, כאשר ילדה בת 6 מצאה מכתב סודי באחד מכרטיסי הברכה שלה לחג המולד. הפרשה התפוצצה אחרי שפלורנס ווידיקומבה עמדה לכתוב סדרת כרטיסי ברכה לחבריה. לפתע, היא הבחינה כי אחד הכרטיסים הכיל כבר הודעה מן האדם שהכין אותו. בכרטיס נכתב: "אנחנו אסירים זרים בכלא שנחאי קוויגפו בסין. אנחנו עובדים בעבודות כפייה. אנא, עזרו לנו, ספרו לארגוני זכויות האדם". כעת, האסיר שכתב את המכתב המצמרר נחשף. Xmas cry for help from a Shanghai prison has turned an embarrassing spotlight on Tesco’s relationship with its Chinese suppliers & their use of forced prison labour.

In 2017 another Chinese jail message surfaced in a Xmas charity card sold by Sainsbury’s.https://t.co/2rgwhvYwY9 pic.twitter.com/7bGBWKrjNb — Cllr Brian Silvester ❌ (@CllrBSilvester) December 22, 2019 בריאיון לכלי התקשורת בבריטניה, האסיר לשעבר שהזדהה בשם "אנטוואן" (35) סיפר כיצד הוא ועמיתיו לפס הייצור ניסו לחשוף את תושבי העולם החיצון למציאות הקשה של בתי הסוהר בסין. האסיר לשעבר שוחרר לפני כחודשיים מקוויגפו, לאחר שריצה תקופת מאסר של 4 שנים על הונאה. "חשבנו להוציא את ההודעה שלנו בכל מיני מוצרים שהכריחו אותנו להכין לשוק הסיני", סיפר אנטוואן. "למרות זאת, ידענו שכרטיסי הברכה האלו יגיעו לבריטניה". לטענתו, הוא ועמיתו לפס הייצור (אסיר ניגרי נוסף שמרצה מאסר עולם על עברות סמים) כתבו הודעות על 10 כרטיסי ברכה. מסתבר שאחד הכרטיסים מצא את דרכו אל אחת מחנויות הכלבו של Tesco, שם אביה של פלורנס רכש אותו עבור בתו. Just the tip of the iceberg... Millions of Chinese are victims of forced labour as well pic.twitter.com/dZ1O4jLy2j — Manchester Noel (@ManchesterNoel) December 23, 2019 גורמים סינים התייחסו לפרשה בשבוע שעבר וטענו כי מדובר בהמצאות. ג'אנג שונג, דובר משרד החוץ, הכחיש את הטענות והוסיף: "אני יכול לומר לכם באחריות, על פי הגורמים הרלוונטיים, כלא קוויגפו בשנגחאי לא מכריח אסירים זרים לבצע עבודות כפייה". {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן