דיווחים יוצאי דופן מדרום קוריאה, שם גבר משכנתה העוינת מצפון ככל הנראה חצה את הגבול בין שתי המדינות על ידי קפיצת מוט. הממשל בסיאול התיר לפרסם כי הגבר הצפון קוריאני נעצר על ידי הרשויות אחרי שתועד בתחילת החודש במצלמות תרמיות כשהוא משוטט מספר ק"מ דרומית משטח ההפקר.

הגבר נעצר ותואר בתור אדם נמוך קומה, בשנות ה-20 לחייו ובמשקל של כ-50 ק"ג. הוא הועבר לחקירה, שם נשאל כיצד הצליח לחצות את גדר הגבול, שגובהה כ-3 מטרים, מבלי להפעיל את חיישני התנועה שלה. לטענתו, הוא היה מתעמל במדינת המוצא שלו והצליח לקפוץ מעל הגדר בעזרת מוט. מאוחר יותר, הוא דרש מקלט מדיני בדרום קוריאה.

The North Korean man who defected to the South early this month has been identified as a professional gymnast. At only 50 kilograms, the man was agile enough to leap over two heavily guarded barbed wire fences in the DMZ. https://t.co/YAezM8Iptr pic.twitter.com/ECnYFD13X6