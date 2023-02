רשויות האכיפה בניו יורק חוקרות את נסיבות מותם של בני זוג שנפלו מחלון ביתם ברובע הברונקס. גופותיהם של פלורינד בליו (35) ואשתו, אורנלה שהי (28), נמצאו בסמטה הסמוכה לבניין הדירות שלהם בשעות הבוקר של יום שבת. על פי ההערכות, הם צנחו אל מותם מדירתם בקומה ה-6.

חוקרים המעורים בפרטי החקירה ציינו שההערכה הראשונית הייתה שהשניים קפצו מהחלון או המרפסת של דירתם. למרות זאת, ממצאים שנמצאו בזירה מעידים על כך שייתכן שהשניים נקלעו לעימות, לפני שצנחו אל מותם מגובה של יותר מ-20 מטרים.

NYPD investigating whether Bronx couple struggled before leaping to their deaths: source https://t.co/xfmMwIZVSG via @nypmetro