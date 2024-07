אישה חולצה מהג'ונגלים של מהאראשטרה, מרכז הודו, אחרי שנמצאה קשורה לעץ עם שרשרת. הקורבן אותרה על ידי רועה צאן שחלף בסביבה ושמע אותה צורחת. היא זוהתה מאז בשם לאליטה קאי (50) והתבררה כאזרחית אמריקאית לשעבר שמתגוררת כבר עשור במדינת טמיל נאדו – בקצה הדרומי של הודו.

קאי נמצאה ביום שבת כשהיא קשורה מהרגל לעץ עם שרשרת פלדה. גורם המעורה בפרטים מסר לכלי התקשורת ההודים שכוחות חילוץ שהגיעו לזירה נאלצו לגדוע את העץ כדי לשחרר את הקורבן. בת ה-50 נמצאה במקום עם צילום של דרכונה האמריקאי – שפג תוקף – ותעודת הזהות ההודית שלה, בה צוין שהיא נשואה ומתגוררת עם בעלה בטמיל נאדו.

קורבן התקרית פונתה לבית חולים בעיר אורוס, שם התברר שהיא מתמודדת בין היתר גם עם מחלות נפש. קאי אושפזה מאוחר יותר במרכז הרפואי של מכללת גואה ולפי הפרסומים, לא נשקפת סכנה לחייה. בת ה-50 עדיין לא מסרה את גרסתה להשתלשלות האירועים. "היא עדיין מאוד חלשה ולכן לא יכולנו לשוחח איתה על מה שקרה", מסר אחד החוקרי המשטרה לכתבים מקומיים.

אמול שאבן, אחד מקציני המשטרה שחילץ את קאי, התייחס לפרשה המטרידה ואמר שהקורבן פונתה מהזירה במצב קשה. "כשמצאנו אותה היא הייתה מיובשת מאוד ולא הייתה מסוגלת לדבר", ציין שאבן. "מהממצאים בזירה נראה שהיא הייתה קשורה לעץ במשך 48 שעות לפחות".

