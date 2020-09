ספינת משא אוסטרלית ששוקלת יותר מ-12 טון נעלמה במסתוריות בים הסיני ונכון לעכשיו, לאף אחד אין מושג מה עלה בגורלם של עשרות אנשי הצוות. הספינה יצאה מניו זילנד ב-14 באוגוסט, עם משלוח חי של יותר מ-5,000 פרות ועוד 44 מלחים – הכוללים אדם אחד מסינגפור, שני אוסטרלים, שניים מניו זילנד ועוד 39 אנשי צוות מהאיים הפיליפינים.

ספינת המשא, Gulf Livestock 1, עשתה את דרכה בחלקו המזרחי של הים הסיני כאשר היא נכנסה היישר אל סופת הטייפון מייסאק (Maysak). רב החובל של הספינה הספיק לדווח על רוחות עזות וגלים גבוהים, לפני ששלח אות מצוקה מהמים הטריטוריאליים של יפן. אותה אות מצוקה הייתה הפעם האחרונה שהצליחו ליצור קשר עם הספינה.

Livestock carrier goes missing in the East China Sea



The GULF LIVESTOCK 1 has disappeared, probably hit by high waves & strong winds caused by typhoon #MAYSAK, our data shows. The search for the livestock carrier in load began as concern for the safety of 43 crew onboard rises pic.twitter.com/6H3yGOkUqr