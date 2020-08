"אנחנו מאוד לא מרוצים ממה שאנשים כותבים ברשתות החברתיות": בני משפחתו של ראיין קלי בן ה-31 מגיבים לראשונה על פרשת מותו וחושפים כי הם נאלצים להתמודד מדי יום עם בריונים ברשת שלועגים להם.

כוחות המשטרה בסקוטסדייל, אריזונה, התירו לפרסום בתחילת השבוע את זהותו של קלי, שמת לאחר שפרץ לפארק מים מקומי ונלכד בתוך צינור תומך של מגלשת מים. ביום שני שעבר, שוטר שסייר באזור שמע את קריאותיו העמומות לעזרה בסביבות השעה חצות. כמעט שעתיים מאוחר יותר, קלי הפסיק לתקשר עם כוחות המשטרה, לפני שגופתו חולצה מהצינור בסביבות השעה 05:30 בבוקר, כשהיא ללא רוח חיים.

סמל קווין ווטס, הדובר של תחנת המשטרה המקומית, התייחס להשתלשלות האירועים הטרגית ואמר: "החילוץ שלו הייתה משימה מורכבת מאוד. הצינור שבו הוא נמצא היה במרכז של מבנה גדול יותר ושימש בעצם בתור הקורה התומכת של אחת המגלשות. לקח לנו הרבה זמן עד שהצלחנו להגיע אליו".

מאז שפורסמו נסיבות מותו של קלי, בני משפחתו מתמודדים עם מבול של תגובות לעגניות ברשתות החברתיות. דיין אדמס, אחותו של קלי, סיפרה שחלק מבני המשפחה מתקשים להתמודד עם התגובות מצד הגולשים – ובייחוד אביה, סטיב. "הוא מאוד לא מרוצה ממה שאנשים כותבים על ראיין" סיפרה בשיחה עם כתבים מקומיים.

אחד הגולשים לעג לנסיבות מותו של קלי בתגובה לפוסט בפייסבוק של אתר חדשות מקומי וכתב שמישהו צריך לקרוא לשרברב בשביל לפתוח את הסתימה שיצר. סטיב זעם וכתב בתגובה: "הערה ממש דוחה בהתחשב בזה שמישהו איבד את חייו".

