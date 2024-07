"כשראיתי את הכתבה הראשונה שעלתה עליה ב-Google, המוח שלי התפוצץ": טרוויס הולמן, בן 36 המתגורר בקליפורניה, תיאר את הרגע הנוראי שבו גילה שאימו הורשעה ברצח מדרגה שנייה – ומרצה עונש מאסר ממושך.

בשיחה עם סוכנות הידיעות SWNS, הולמן סיפר שאימו נטשה אותו ואת אחותו בשנת 1991, אז היא עברה לגור עם בן זוגה החדש במדינת וושינגטון. 19 שנים מאוחר יותר, הוא החליט לחפש את שמותיהם של בני משפחתו הרחוקים במנוע החיפוש האינטרנטי – ונדהם מהתוצאות.

"ידעתי שהיו לה הרשעות קודמות, כולל סעיף הריגה משנות ה-90", סיפר הולמן. "כשראיתי את הכתבה על הרצח, חשבתי בהתחלה שזה קשור למקרה מהעבר הרחוק. רק כשראיתי את התאריך הבנתי שזה משהו מהתקופה האחרונה".

Exclusive for @DailyMail



A man says he found out his mum was a murderer when he looked her up on Google.https://t.co/PaPszinQ97