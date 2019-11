המחאה בהונג קונג מחריפה: מפגינים הציתו אדם שהתעמת איתם

בחודשים האחרונים תושבי הונג קונג נמצאים תחת הפגנות קשות, אשר הובילו למפגני אלימות מצד המשטרה שהסתיימו לא אחת בטרגדיה. רק בשעות האחרונות נודע כי מפגין נורה למוות מטווח אפס על ידי שוטר בתיעוד שעלה בשידור חי לפייסבוק, וכבר עולה תיעוד נוסף מזעזע מהכאוס שבמקום. כידוע, תושבי הונג קונג (אשר מהווה חלק מסין אך מתנהלת כמערכת דמוקרטית ועצמאית) מתאספים ברחובות בימים האחרונים כדי להפגין למען שימור הזכויות הדמוקרטיות שלהם. המחאה הכללית העצומה פרצה לאחר שהייתה כוונה לחוקק חוק הסגרה, במסגרתו הונג קונג הייתה מחויבת לשלוח לסין אסירים שלה על מנת להישפט שם תחת חוקים אחרים. החוק בוטל לבסוף, אך המחאות עדיין התגברו והמשיכו בשל דרישות נוספות של הונג קונג שנועדו לשמור על ביטחונם מול סין. בעימות המדובר שפורסם ברשת, הגיע תושב הונג קונג למספר מפגינים והתריס נגדם. לאחר מספר חילופי דברים, צעקות והאשמות, האיש שאל את המפגינים "האם כולכם אינכם סינים?". בתגובה לכך, אחד המפגינים שפך עליו נוזל דליק ומפגין אחר מיד הצמיד אליו מצית והצית אותו. למרבה הזוועה, האיש עלה מיד בלהבות בכל חלקי גופו ופרץ בצעקות. המפגינים שהיו במקום ברחו, בעוד האיש ניסה להוריד את החולצה ולכבות את האש. התקרית כולה תועדה על ידי מספר מפגינים ופורסמה ברשתות החברתיות. אזהרה: סרטון תיעוד האירוע קשה לצפייה WARNING: GRAPHIC VIDEO



A man who confronted pro-democracy protesters clad in black was doused in a flammable liquid and set on fire in Hong Kong. He was shouting expletives towards the protesters before saying "You are all not Chinese?" He’s in hospital in critical condition. pic.twitter.com/X2WTFb9Wet — Will Ripley (@willripleyCNN) November 11, 2019

האיש שהוצת פונה לבית חולים מקומי באופן מידי, וכעת עדיין נמצא במצב קריטי. רופאיו אינם יודעים אם יצליח לשרוד את הפציעות הקשות. {title}





