מוחמד ק.ל ואשתו שזהותה אינו ידועה, הם החשודים שפיתו ואז רצחו בצורה אכזרית ביותר פעוטה בת 3 ממצרים, רק כדי לגנוב ממנה את עגילי הזהב שלה.

הפעוטה, יאנה סלאח, פותתה על ידי הזוג להגיע לגג הבית שלהם, שם ככל הנראה הבעל חנק אותה למוות ואז גנב מאוזניה את עגיליה. על פי החשד, מוחמד לקח לאחר מכן את גופתה של הפעוטה חזרה לתוך ביתו והחזיק בה שם במשך שלושה ימים.

בניסיון להסתיר את זהותה, מוחמד הצית את הגופה ואז נפטר משאריותיה באתר בנייה - אך אלה נמצאו מאוחר יותר על ידי ילדים ששיחקו באזור סמוך .

לפי דיווחים של אל-ערביה, הזוג נעצר במשך 4 ימים בזמן שהמשטרה חקרה את נסיבות הפשע המחריד. מוחמד נשבר בסופו של דבר, התוודה וסיפר לחוקרים כי רצח את יאנה משום שהוא עני והיה זקוק לעגיליה כדי לשלם חשבונות רפואיים של אשתו ההיריונית ולכלכל את ילדיו.

עדיין לא ברור מה יעלה בגורל הזוג, אך בינתיים דווח כי משפחתה השבורה של יאנה ארגנה את הלוויתה, אליה הגיעו אלפים מא-ראודה וישובים מסביב.