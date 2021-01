19 בנובמבר, 1988. מקיילה גארט בת ה-9 עשתה את דרכה למרכולית המקומית יחד עם חברתה, קטרינה רודריגז, כדי לקנות ממתקים. השתיים נסעו באותו בוקר על הקורקינטים שלהן ברחובות הייוורד, קליפורניה. השעה הייתה סביבות 10:00 בבוקר. השתיים קנו את המצרכים ועשו את דרכן בחזרה הביתה ברגל. באמצע הדרך, הן נזכרו ששכחו את הקורקינטים שלהן בסמוך לחנות. השעה הייתה 10:15 כששתיהן חזרו למרכולית – שם הן גילו שהקורקינט של מקיילה הוזז באורח מסתורי למקום אחר.

מקיילה התכופפה לקחת את הקורקינט, שהיה שעון על רכב בצבע בהיר. לפתע, גבר בלונדיני עם חטטים על פרצופו תפס אותה במותניים והכניס אותה בניגוד לרצונה אל תוך המכונית שלו. קטרינה רצה אל תוך החנות וקראה למוכר לעזרה. למרות זאת, כשהשניים יצאו החוצה זה כבר היה מאוחר מדי. זאת הייתה הפעם האחרונה שמישהו ראה את מקיילה גארט בחיים.

In 1988, 9-year-old Michaela Garecht was brazenly snatched outside a market only two blocks from her home. She was never seen again.



