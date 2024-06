בריאן שייפר היה סטודנט לרפואה באוניברסיטת אוהיו. באביב של 2006, לאחר שסיים את הבחינות שלו, הוא ושותפו לדירה החליטו לחגוג את המאורע בסיבוב ברים בעיר קולומבוס. זאת הייתה הפעם האחרונה שהוא נראה בחיים.

המקרה של שייפר נחקר במשך שנים ולמרות זאת, בלשים עדיין לא הצליחו להסביר באופן ודאי את היעלמותו המסתורית. לפי ממצאי החקירה, הסטודנט וחברו עברו מבר לבר, כך שהיו לא מעט עדים שראו אותו באותו הלילה. זמן קצר לפני השעה 02:00 לפנות בוקר, הוא נעלם באופן בלתי מוסבר.

שייפר נולד ב-25 בפברואר, 1979, בפיקרינגטון, אוהיו. בני משפחתו וחבריו תיארו אותו בצעירותו כנער אחראי ותלמיד חרוץ. הוא סיים את לימודיו ב-1997 והמשיך לאוניברסיטת אוהיו סטייט (OSU). ב-2004 הוא החל את לימודי הרפואה ושנתיים לאחר מכן, הכיר את אלכסיס וואגונר – סטודנטית לרפואה משנה ב' ומי שהפכה במרוצת הזמן לבת זוגו. מקורבים של הנעדר העידו שהוא תכנן להציע לה נישואים במהלך טיול חופשת האביב שלהם לפלורידה, שאליו הם אמורים היו לצאת מיד אחרי תקופת המבחנים. אולם, שייפר, כאמור, נעלם.

המסיבה האחרונה ב-Ugly Tuna Saloona

ב-31 במרץ, 2006, כמה שבועות לאחר יום הולדתו ה-27, הוא יצא עם חברו, ויליאם פלורנס, לסיבוב ברים בעיר קולומבוס. בסביבות השעה 22:00, הוא התקשר לחברתו כדי לאשר את הפרטים של הטיול שלהם וכדי להגיד לה שהוא אוהב אותה. שייפר ופלורנס הגיעו לרובע הארנה בעיר כדי לפגוש את מרדית', אחת מחברותיו של פלורנס, שהציעה להסיע אותם חזרה הביתה.

בשעה 01:15 בלילה, שייפר תועד במצלמות האבטחה של הבר Ugly Tuna Saloona. בסרטון אפשר לראות אותו משוטט סמוך למדרגות הנעות בכניסה, ויוצא החוצה פחות משעה לאחר מכן. הסטודנט נראה משוחח עם שתי נשים בשנות ה-20 לחייהן. לאחר מכן, הוא נעלם.

פלורנס ומרדית' ניסו להתקשר אליו, אך לא היה מענה. הם אפילו חיפשו אותו בביתו – אך הוא לא היה שם. גם אביו של שייפר וחברתו ניסו להתקשר אליו, אך ללא הועיל. כששייפר לא הגיע לטיסה שאותה תכנן עם בת זוגו, בני משפחתו דיווחו לרשויות על היעלמותו והוא הוכרז כנעדר.

צוות בלשים ניסה לאתר אותו, סרקו צילומים מהאזור ושוחחו עם אלו שראו אותו בליל ה-31 במרץ – כולם עברו בדיקות פוליגרף, מלבד פלורנס שסירב. אלכסיס התקשרה לטלפון שלו מדי יום, אך השיחה הגיעה ישר לתא הקולי. כשהטלפון כבוי, וללא GPS פעיל, אי אפשר היה לעקוב אחר תנועותיו. עם זאת, המשטרה ביצעה איכון למכשיר וזיהתה את המיקום האחרון שלו – סמוך לאנטנה סלולרית כ-23 ק"מ מקולומבוס. אף על פי כן, לא נמצא שום קצה חוט.

אחת הסברות הרווחות שמסבירות את היעלמותו של שייפר היא שבאותו לילה גורלי, הסטודנט הצעיר יצא מהדלת האחורית של הבר – שמובילה לאתר בנייה – מה שמסביר את זה שאין תיעוד שלו יוצא מהמקום במצלמות האבטחה.

לדברי בני משפחתו לא הייתה לו שום סיבה לנסות לברוח או להיעלם. לא נראתה שום פעילות בכרטיסי האשראי או בחשבון הבנק שלו. אם שייפר עדיין חי כיום, הוא אמור להיות כבן 45. לפני כשלוש שנים, רשויות החוק פרסמו דיוקן של פרצופו כפי שהוא אמור להיראות היום. מעבר לזה, הוצע פרס לכל מי שיסייע לפענח את תיק החקירה. למרות זאת, טרם נרשמה פריצת דרך בפרשה והיעלמותו של בריאן שייפר עדיין מוגדרת כתעלומה.