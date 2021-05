ניצולת שואה בת 97 המתגוררת בבריטניה מצאה את עצמה מטרה של גזענות איומה ברשתות החברתיות. בשבועות האחרונים, לילי איברט קיבלה אינספור הודעות נאצה בחשבון הטיקטוק שבו היא מספרת את סיפור חייה הטרגי – הרבה מהן קשורות בסכסוך הישראלי-פלסטיני שעלה לכותרות מאז מבצע "שומר החומות".

הכל התחיל ביום שישי של ה-14 במאי, כאשר עלה לחשבון הטיקטוק של איברט פוסט ובו היא מברכת את 88 אלף העוקבים שלה בברכת "שבת שלום". הסרטון נצפה מאז יותר מ-76 אלף פעמים וגרף קרוב ל-8,900 לייקים, אך גם שורה של תגובות אנטישמיות מצד הגולשים.

"שתהיה לך שואה שמחה", כתב אחד הגולשים. "תמסרי דרישת שלום להיטלר". גולש אחר לעג לאיברט וכתב "איך את עדיין בחיים?", בזמן שמשתמש נוסף כתב: "מה את אומרת על מה שעושים לפלסטינים, מזכיר לך את מה שחווית בשואה?".

#Holocaust survivor’s Lily Ebert’s @tiktok_uk account, dedicated to asking questions and sharing answers about the Holocaust, was bombarded during #Shabbat with comments praising Hitler. Not one of the Tiktoks has been political nor mentioned #Israel . @DovForman pic.twitter.com/eWaaaKKdYE

דוב פורמן, נינה של איברט ומי שמפעיל את חשבון הטיקטוק, התייחס להודעות הנאצה שנשלחו אליה בטוויטר וכתב: "סבתא רבא שלי ואני קיבלנו בימים האחרונים הודעות נאצה בטיקטוק וטוויטר. אנחנו לא נתן לזה לעצור בעדנו מלספר את סיפורה האישי, לחנך אנשים לגבי זוועות העבר ולהראות לאן שנאה מובילה אותנו. שנאה רק גורמת ליותר שנאה".

איברט, ילידת הונגריה, נשלחה בגיל 21 למחנה ההשמדה אושוויץ – שם ראתה בפעם האחרונה בחייה את אמה, אחיה ואחותה. משם, שהיא הועברה למחנה הריכוז בוכנוואלד באחת מצעדות המוות, לפני ששוחררה בסופו של דבר על ידי בעלות הברית באפריל של 1945.

This morning I woke up to many private messages saying that ‘Hitler was right & should have finished all Jews, including my great Grandmother’



‘The Holocaust didn't start with the final solution...We must all challenge the language of hatred everyday.’pic.twitter.com/fCB8l63WiO