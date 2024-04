רעידת אדמה בעוצמה 7.5 הורגשה הבוקר (רביעי) בטייוואן (שעון מקומי), כך דווח ברויטרס. על פי דיווחים, החשמל ברחבי הבירה טאייפיי נפל ומבנים קרסו - קיים חשש ללכודים. במקביל, פורסמה אזהרת צונאמי בדרום מערב יפן ובפיליפינים: "גלי צונאמי ענקיים בדרך".

BREAKING: 7.5 magnitude earthquake in Taipei, Taiwan just moments ago #earthquake pic.twitter.com/0GV5PWFwjz

BREAKING: Massive shaking on flyover/road amid massive earthquake in Taiwan pic.twitter.com/3k7fOtHt0k

BREAKING: 7.5 magnitude earthquake in Taiwan just moments ago #earthquake pic.twitter.com/SebWXh3wO8

BREAKING: 7.5 magnitude earthquake in Taiwan #earthquake

The shaking was so bad that people commuting to work stopped.pic.twitter.com/jNgUZm9pMl