תעלומת ההיעלמות של גבר מאירלד נפתרה ביממה האחרונה, לאחר שחוקרים איתרו את גופתו במכונית שנמצאה בתחתית נהר באן אשר במרכז המדינה. בהודעה שנמסרה מדובר המשטרה, דווח כי צוות חילוץ הוציא מקרקעית הנהר מכונית מדגם פורד אוריון כשבתוכה, שרידי גופתו של גבר אלמוני. כעת, נחשף שמדובר באדם שנעדר מביתו כבר שלושה עשורים.

"הותר לפרסום כי מצאנו גופה ברכב שאותר בקרקעית נהר באן", נמסר בהודעה. "הרכב חולץ מהמים ולאחר סדרה של בדיקות מעבדה, התגלה כי שרידי הגופה שייכים לג'יימס פטרסון שנעדר מאז אוקטובר 1991".

Some breaking news to bring you this afternoon. The 54-year-old went missing nearly 30 years ago. Our thoughts are with his family at this time. https://t.co/cjHx2rzzR5