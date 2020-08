אביב, 1990. אוקלהומה. ימים ספורים לפני יום הולדתה ה-21, טוניה היוז נפגעה אנושות בתאונת פגע וברח באוקלהומה סיטי. חמישה ימים מאוחר יותר, היא מתה מפצעיה בבית החולים והותירה אחריה בעל, קלרנס היוז, ובנה היחיד, מייקל. באותם ימים עוד לא ידעו את זה, אבל מותה היה יריית הפתיחה במה שעתיד היה להיות אחת מחקירות הרצח הסבוכות בתולדות ה-FBI. למעשה, במותה היא הובילה את הרשויות אל אחד הרוצחים המעוותים בתולדות המדינה.

הבולשת האמריקאית החליטה להתערב בחקירת מותה של היוז ברגע שהחוקרים המקומיים גילו לתדהמתם כי זהותה הייתה מזויפת – מי היא הייתה באמת? איש לא ידע. בעקבות התגלית המרעישה, החוקרים הבינו שגם זהותו של בעלה הייתה מזויפת והוא היה בעצם פרנקלין דלנו פלויד, אסיר נמלט ממדינת ג'ורג'יה שחמק מהרשויות יותר מ-15 שנים.

